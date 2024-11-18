Синоптик Позднякова: около половины месячной нормы осадков выпадет в Москве в конце недели

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Около половины месячной нормы осадков может выпасть в Москве с 22 по 24 ноября. В эти дни погода ожидается неблагоприятной, рассказала Москве 24 главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

По ее словам, в субботу, 23 ноября, прогнозируется снег и мокрый снег, местами сильный.

"Нужно рассчитывать, что погода будет неблагоприятной во всех отношениях. Потому что и осадки, и отрицательная температура, значит, местами будет где-то гололедица и снега нападает. Поэтому нужно готовиться к зимним условиям погоды", – отметила синоптик.

Метеоролог уточнила, что месячная норма осадков для столицы составляет до 53 миллиметров. При этом не исключено, что местами выпадет до половины.

"А какие районы атлантический циклон облюбует в первую очередь, пока сказать сложно. Снег ляжет или растает? Модели очень противоречивы. Они очень колебались. То, что после 23 ноября температура будет отрицательная, это сейчас поддерживается", – добавила Позднякова.

Между тем в России сейчас наблюдается аномально высокая температура. Причинами такого явления стали глобальное потепление и перенос воздушных масс из Атлантики. На востоке Уральского федерального округа температура выше нормы на 15–16 градусов. При этом после такая аномалия будет наблюдаться в центре Якутии с 16–20 градусами.

