Врач Гречкина: в Москве и Подмосковье продолжают цвести растения-аллергены

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве и Подмосковье продолжают цвести некоторые растения-аллергены из-за теплой погоды. Об этом Агентству "Москва" заявила врач-терапевт Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ступинской больницы Ольга Гречкина.

По словам специалиста, точные сроки окончания сезона пыльцевой аллергии в этом году предсказать сложно. При сохранении теплой погоды, как сейчас, аллергены активно воздействуют на организм и вызывают обострение симптомов. Гречкина уточнила, что это может продолжиться до конца ноября и даже в декабре.

Врач предупредила, что осенью симптомы аллергии можно перепутать с ОРВИ. При аллергической реакции, считает она, температура редко поднимается выше 37,5 градуса, также нет симптомов интоксикации. Однако эти состояния часто могут сочетаться, поэтому при ухудшении самочувствия Гречкина посоветовала обратиться к врачу для постановки верного диагноза.

В сезон обострения болезни аллергикам не нужно долго находиться на улице в сухую ветреную погоду. При выходе из дома следует использовать защитные очки, а после прогулок – обязательно принимать душ и хорошо промывать волосы, напомнила эксперт.

Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал, что стены, мягкая мебель и цветочные горшки входят в число мест, где чаще всего скапливаются аллергены в квартире. Среди них – пылевые клещи и споры плесневелых грибов. Болибок рекомендовал поддерживать чистоту в доме, чтобы обезопасить себя от аллергенов, а также не забывать менять постельное белье.