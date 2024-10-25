Аллерголог Болибок назвал главную опасность мягких игрушек

25 октября, 12:31Общество
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Пыль, клещи и споры плесневых грибов скапливаются на мягких игрушках, что может вызвать аллергию у ребенка. Об этом в разговоре с Москвой 24 предупредил врач – аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.
По его словам, если время от времени не стирать мягкие игрушки, они могут представлять реальную опасность.
"В них может быть обычная бытовая пыль и клещи, которые в ней живут. Если в квартире есть плесень, могут скапливаться и спороносные грибы. Все это является сильным аллергеном", – указал эксперт.
Однако реакция может развиться не у каждого ребенка, а только у имеющего к этому склонность.
Чтобы не навредить здоровью, врач посоветовал дезинфицировать мягкие игрушки хотя бы раз в месяц. А прежде чем приступать к чистке, стоит изучить информацию на этикетке.
"Если игрушку нельзя стирать, значит, надо сдавать ее периодически в химчистку. Некоторые можно обрабатывать паром", – указал эксперт.
Ранее американские ученые предупредили, что на давно не стиранных кухонных полотенцах могут скапливаться бактерии кишечной палочки. Микроорганизмы могут попадать на текстиль, если вытирать о него плохо вымытые руки.