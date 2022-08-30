Энтомолог предупредила о клещах в мешках для пылесосов

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Энтомолог Светлана Заречная рассказала о домашних клещах в мешках для пылесосов, которые могут вызывать аллергию. Об этом сообщает URA.RU.
Эксперт предупредила, что в квартире, где есть ковры, могут быть клещи домовой пыли. Как отметила специалист, чтобы не завелись насекомые, следует проводить регулярную уборку.
"Паукообразные вызывают очень тяжелую аллергию и астму. Они очень мелкие, во время развития линяют, при встряхивании одеял, подушек их шкурки оседают на носоглотку, и человек заболевает. Клещи домовой пыли могут быть в мешках пылесосов. Плюс, туда может попасть все, что есть в квартире", – сказала она.
Когда же пылесос начинают использовать, вместе с воздухом выходят частички этих клещей, которые также могут провоцировать аллергию. Заречная посоветовала использовать бумажные мешочки для пылесосов, их можно обновлять, и тогда там не будут развиваться клещи.
Ранее доцент кафедры иммунологии медико-биологического медуниверситета имени Пирогова Ольга Пащенко заявила, что обострение аллергии в период цветения тополей вызывает не сам тополиный пух, а пыльца, которую он переносит.
По ее словам, заложенность носа, чихание, кожный зуд и другие симптомы аллергии провоцируют частицы пыли, прилипающие к пуху. Пащенко напомнила, что период цветения тополей совпадает с периодом цветения многих цветов и трав.
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