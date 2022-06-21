Ученые назвали новые места в квартире, где скапливаются опасные бактерии

Исследователи обновили список самых грязных мест в доме человека, внеся в него несколько неожиданных пунктов. О том, где нас может поджидать опасность бактериальной инфекции в собственном жилище и как с этим бороться, рассказывает научный обозреватель Николай Гринько.



Времена пандемии приучили нас тщательно мыть руки и не хвататься лишний раз за дверные ручки и поручни в метро. Самые разные издания публикуют статьи с заголовками "Разделочные доски оказались более грязными, чем сиденья унитазов!" или "Миллионы бактерий живут на офисной технике!". В последнее время поток подобных сообщений слегка поиссяк, но это вовсе не означает, что ученые сложили руки: издание Popular Sciense опубликовало материал, в котором рассказывается о местах в наших квартирах, где могут жить опасные бактерии.

Первым не самым очевидным рассадником опасности названы полки и ящики холодильника. Мы привыкли считать, что холод способен эффективно и достаточно долго сохранять продукты свежими, и в определенной степени это действительно так. Но стоит помнить, что температура в обычном холодильнике – около +4°C, а многие бактерии в таких условиях способны успешно жить и размножаться.

Специалисты призывают обращать самое пристальное внимание на хранение сырого мяса.

Да, все мы понимаем, что охлажденную вырезку лучше всего приготовить как можно быстрее, и стараемся так и поступать. Но при этом часто не обращаем внимания на следы, которые она может оставить в холодильнике. Все, что натекло на полку с упаковки, необходимо сразу же тщательно удалить. Капля жидкости из пачки куриного филе содержит самые разные бактерии и патогены, пусть и в небольшом количестве. Если не убирать ее неделями, микрофлора в ней будет цвести буйным цветом и заражать другие продукты.



Еще одно место, требующее внимания, – стиральная машина. Известен случай, когда в одной из детских больниц Германии 13 младенцев были заражены бактерией Klebsiella oxytoca. Клебсиеллы – это бактерии, которые в 2017 году ВОЗ отнесла к разряду наиболее опасных, поскольку они резистентны к антибиотикам. Заражение ими вызывает пневмонию, конъюнктивиты, менингиты и так далее. В случае с германской больницей было установлено, что источник заражения – одна из стиральных машин из общей прачечной, но даже самая серьезная дезинфекция не дала результата, машину пришлось утилизировать.

Эксперты рекомендуют очищать домашние стиральные машины специализированными средствами раз в один-два месяца, не забывая про дверцы, резиновые прокладки, лопатки барабана и другие узкие места.

Мобильные телефоны так часто объявляют источниками загрязнения, что мы уже почти не обращаем на это внимания – и совершенно напрасно. Например, британские эпидемиологи посетили 12 английских городов и взяли 390 образцов флоры со смартфонов. Проанализировав смывы в лаборатории, ученые выяснили, что на каждом шестом гаджете обитает кишечная палочка – бактерия, вызывающая тяжелейшие пищевые отравления. А прочие патогены были обнаружены в 100% случаев. Рекомендованный способ защиты – ежедневное протирание телефона и частое мытье рук с мылом.



И, наконец, еще один источник опасности – это оконные рамы. Известно, что плесень, поселившаяся в доме, вырабатывает опасные для здоровья токсины, которые к тому же глубоко проникают в легкие человека (это может стать причиной астмы, пневмонии и тяжелых аллергических реакций). Мы привыкли, что местами ее обитания становятся туалеты, ванные комнаты, вентиляционные шахты и прочие места, где тепло и повышенная влажность позволяют плесени бесконтрольно расти. Однако выяснилось, что окна наших домов тоже неплохо поддерживают ее рост. В стыках рам скапливается влага, а если туда попадают споры плесени, они очень быстро начинают размножаться. Поэтому специалисты советуют обрабатывать рамы дезинфицирующими средствами (хотя бы раствором отбеливателя – чайная ложка на литр воды) и тщательно следить за их сухостью.

Вовремя протереть здесь, убрать мусор там, вымыть руки – все это не так уж и сложно. Главное, чтобы ученые не нашли еще каких-нибудь тайных мест, откуда нам может грозить опасность. Надеемся, что такие места закончились.

Хотя...