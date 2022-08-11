Врач рассказала, какие опасные инфекции скрываются в туалете

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Ненадлежащая гигиена в туалетной комнате может стать причиной распространения инфекционных заболеваний. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа.





Людмила Лапа врач-терапевт высшей квалификации Часто встречаются семейные заражения, например, фурункулезом. Когда заболевает практически вся семья. Поэтому важно соблюдать стерильность таких мест, обрабатывать все антисептиками, а еще лучше кварцевать помещение даже дома.

В туалетных комнатах также может скрываться стафилококк, кишечная палочка, перечисляет врач.

"Если своевременно не убирать помещение, то заражение обязательно произойдет. А если человек еще и не помыл руки после туалета, то они станут источником заражения", – отметила специалист.

По словам Людмилы Лапы, больше всего бактерий живут под ободком унитаза. "То есть там, где чаще всего не моют", – объясняет она.

Также важно, чтобы при смыве жидкость из унитаза не попадала на человека или окружающие предметы. Это повышает риск заражения, заключила врач.

Ранее россиянам напомнили, как правильно чистить унитаз. Отмечается, что для этого нужно надевать специальную одежду. Кроме того, отдавать предпочтение моющим средствам на основе щавелевой кислоты, поскольку они хорошо борются с ржавчиной и налетом.

