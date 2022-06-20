Врач рассказала, как правильно чистить унитаз

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Унитаз следует чистить в специальной одежде, используя при этом моющие средства на основе щавелевой кислоты, заявила инфекционист "СМ-Клиника" Лилит Аракелян. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Рекомендуемый состав (чистящего средства. – Прим. ред.): кислотное средство для устранения минеральных отложений и ржавчины. Лучший выбор – это средства на основе щавелевой кислоты. Они отлично справляются и с налетом, и с ржавчиной", – пояснила специалист.

Аракелян отметила, что для мытья сливного бочка и стульчака прекрасно подойдет универсальное средство с дезинфицирующим действием. При этом, по словам специалиста, следует помнить, что бытовая химия может оказать негативное воздействие на организм при неправильном использовании из-за своей токсичности. Симптомы отравления будут довольно типичными.

"Общее недомогание, слабость, вялость, потеря аппетита, головная боль, боль в животе, тошнота, рвота, понос, нарушение или потеря сознания, непроизвольное отделение мочи и испражнений, синюшность лица, губ, сухость", – пояснила Аракелян.

Ранее эксперт по уборке Шантель Мила рассказала, что избавиться от неприятного запаха в холодильнике поможет раствор из трех ингредиентов, которые найдутся у любой хозяйки.

Она рекомендовала смешать в равных частях воду и уксус, а также добавить ванильный экстракт. Полученную смесь необходимо распылить на загрязненный участок и протереть его полотенцем.

