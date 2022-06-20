Врач рассказала, как правильно чистить унитаз

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Унитаз следует чистить в специальной одежде, используя при этом моющие средства на основе щавелевой кислоты, заявила инфекционист "СМ-Клиника" Лилит Аракелян. Об этом сообщает "Газета.ру".
"Рекомендуемый состав (чистящего средства. – Прим. ред.): кислотное средство для устранения минеральных отложений и ржавчины. Лучший выбор – это средства на основе щавелевой кислоты. Они отлично справляются и с налетом, и с ржавчиной", – пояснила специалист.
Аракелян отметила, что для мытья сливного бочка и стульчака прекрасно подойдет универсальное средство с дезинфицирующим действием. При этом, по словам специалиста, следует помнить, что бытовая химия может оказать негативное воздействие на организм при неправильном использовании из-за своей токсичности. Симптомы отравления будут довольно типичными.
"Общее недомогание, слабость, вялость, потеря аппетита, головная боль, боль в животе, тошнота, рвота, понос, нарушение или потеря сознания, непроизвольное отделение мочи и испражнений, синюшность лица, губ, сухость", – пояснила Аракелян.
Ранее эксперт по уборке Шантель Мила рассказала, что избавиться от неприятного запаха в холодильнике поможет раствор из трех ингредиентов, которые найдутся у любой хозяйки.
Она рекомендовала смешать в равных частях воду и уксус, а также добавить ванильный экстракт. Полученную смесь необходимо распылить на загрязненный участок и протереть его полотенцем.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: