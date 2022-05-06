Эксперт назвала способ борьбы с неприятным запахом в холодильнике

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Эксперт по уборке Шантель Мила рассказала, что избавиться от неприятного запаха в холодильнике поможет раствор из трех ингредиентов, которые найдутся у любой хозяйки.

Она рекомендовала смешать в равных частях воду и уксус, а также добавить ванильный экстракт. Полученную смесь необходимо распылить на загрязненный участок и протереть его полотенцем.

Также для борьбы с неприятным запахом, по словам специалиста, можно поместить в холодильник кофейную гущу в миске и оставить на некоторое время, передает The Sun.

Ранее специалисты из лондонской компании по борьбе с насекомыми в доме FantasticPestControl рассказали, как избавиться от моли и уменьшить риск ее появления. Эксперты посоветовали протирать смесью уксуса и воды поверхности гардероба, внутреннюю часть шкафов и ящиков, а также вкладыши ящиков, нижнюю часть полок, крючки и края.

