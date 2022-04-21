Эксперт по уборке назвала самые грязные предметы в доме

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Самыми грязными предметами в доме, которые нужно регулярно убирать, являются стиральная машина, раковина и кофеварка. Об этом сообщает "Газета.ру".

Блогер по имени Ками, которая прославилась из-за роликов по чистке дома, рассказала о способах сохранения вещей в квартире в чистом виде. Она отметила, в первую очередь загрязняются воздушные фильтры, которые необходимо менять каждый месяц. В противном случае они могут вызывать сильную аллергию. Особенно это рискованно, если в доме есть домашние животные.



По ее словам, регулярно необходимо мыть и стиральную машинку. Она рекомендовала чашку уксуса с чашкой пищевой соды добавить в пустую загрузку белья и запустить цикл на самой высокой температуре.



Серьезное внимание блогер рекомендовала уделить чистке кофемашины, посудомоечной машине и раковине на кухне. Она отметила, что бактерии копятся и на душевой насадке в ванной комнате.

Ранее дерматовенеролог Наталия Жовтан рассказала, что условно-безопасными предметами в повседневной жизни являются кухонные губки и салфетки для мытья посуды. На этих объектах может содержаться свыше 350 видов опасных бактерий. Кроме того, благоприятной средой для их размножения является влажная теплая среда с остатками пищи.

