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общество

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Врач рассказала, как часто надо менять губки для мытья посуды

Грязное дело: чем могут быть опасны старые губки для мытья посуды
общество

Даже если плита и раковина сверкают чистотой, на кухне можно обнаружить опасные для здоровья бактерии. Рассказываем, как часто надо менять губки для мытья посуды и чем грозит несоблюдение правил гигиены.

Следим за запахом

Фото: depositphotos/IgorVetushko

Говоря о гигиене на кухне, специалисты отмечают, что в нашей повседневной жизни много условно-безопасных предметов.

"К таким вещам можно отнести кухонные губки или салфетки для мытья посуды. Согласно исследованиям, на них может содержаться свыше 350 видов опасных бактерий, в том числе и патогенных", – рассказала дерматовенеролог Наталия Жовтан.

Остатки пищи и влажная теплая среда – идеальные условия для размножения таких бактерий. Поэтому, чтобы не стать источником заболеваний, все предметы для уборки должны быть чистыми.

Важным моментом является частая смена кухонной губки. Срок ее службы зависит от того, сколько членов семьи проживают в доме, частоты застолий и материалов, из которых изготовлен предмет гигиены. Поролоновые губки рекомендуется менять чаще всего.
Наталия Жовтан
дерматовенеролог

Если в квартире проживают два человека, то рекомендуется использовать губки не больше месяца. Этот срок можно сократить, если вы почувствовали от них неприятный запах или заметили изменение цвета. В большой семье приспособления для мытья посуды нужно менять каждую неделю или две.

Бережем природу

Фото: depositphotos/ia__64

Врач не советует в целях экономии затирать губку до дыр, так как стоимость таких предметов сравнительно невелика. Однако при покупке не надо забывать о необходимости беречь окружающую среду. В быту лучше всего использовать экологичные, биоразлагаемые материалы – люфу, бамбук, джут.

"Салфетки из бамбукового волокна или микрофибры более износостойкие, а их дезинфекцию раз в неделю можно проводить в обычной микроволновой печи. Просто оставьте сухую салфетку на 30 секунд на два-три цикла", – посоветовала специалист.

Также легко отмываются силиконовые щетки или губки, но они удобны лишь для избавления от незначительных загрязнений посуды. Для тщательной мойки такие предметы не подходят.

Обязательно храните губки для мытья посуды в сухом виде, тщательно отжимая и размещая их в специальных отсеках-держателях. Предварительно очистите их от остатков пищи и жира.
Наталия Жовтан
дерматовенеролог

Также губками, предназначенными для гигиены столовых приборов, не рекомендуется мыть сырые овощи и убирать мусор со столешницы. Ни в коем случае нельзя обрабатывать ими поверхности после разделки мяса или рыбы или наводить чистоту в раковине. Для этих целей эксперт советует использовать одноразовые бумажные или нетканые полотенца.

Ни рыба ни мясо

Фото: depositphotos/ginasanders

Особую опасность представляют микроорганизмы, которые обычно размножаются на поверхности сырого мяса или рыбы. Зачастую именно они являются причиной острых отравлений или других заболеваний желудочно-кишечного тракта. Такая инфекция особенно опасна для детей, пожилых людей, а также для пациентов с ослабленным иммунитетом.

"Эти возбудители остаются жизнеспособными на губках в течение суток. При попадании в организм могут проявиться признаки заболевания, в том числе диарея, боли в животе, повышение температуры, рвота и тошнота", – предостерегла Наталия Жовтан.

Эксперт советует не забывать и о гельминтах, которые представляют опасность при несоблюдении правил гигиены. В числе коварных болезней, которых следует остерегаться хозяйкам, – сальмонеллез.

Сальмонелла живет на предметах для мытья посуды не менее недели. Больше всего таких бактерий на мокрых губках и тряпочках.
Наталия Жовтан
дерматовенеролог

Такие приспособления на кухне следует не просто мыть, но и тщательно сушить после использования.

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