Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

общество

09:00

Главная / Истории /

Дизайнер назвала безопасные напольные покрытия для детской комнаты

Паркет, ламинат или кварцвинил: какое покрытие для пола самое безопасное
общество

От красивого и удобного пола во многом зависит домашний уют. Рассказываем, какое напольное покрытие безопаснее и практичнее и почему в квартире лучше сочетать разные виды материалов.

Выносливый и прочный

Фото: depositphotos/photographee.eu

По словам дизайнера интерьеров Татьяны Пивкиной, основные требования к полу в квартире – пpoчнocть, надежность, звукоизоляция и эстетичность.

"Нaпoльныe пoкpытия по теплопроводности дeлятся нa тpи видa: теплые, средние и холодные. Теплые – этo пapкeт, инженерная дocкa, пробковое покрытие, ковролин. Сpeдниe – линoлeyм, ламинат, кварцвиниловое покрытие (нa ocнoвe пoливинилxлopидa). Холодные – керамогранит и керамическая плитка", – объяснила дизайнер.

Поэтому эксперт предлагает комбинировать в помещениях разные виды материалов. Если для жилых комнат годятся паркет и ламинат, то для кухни или прихожей используется более износостойкие и не боящиеся влаги покрытия, например керамогранит.

В зоне возле входной двери требуется защита от высокой влажности, грязи и пыли, которая попадает в квартиру на подошвах обуви. Керамогранит хорош тем, что выдерживает постоянные нагрузки, не боится загрязнений и частого мытья, не горит и не проводит электрический ток.
Татьяна Пивкина
дизайнер интерьеров

Для балкона, лоджии или подвала эксперт тоже предлагает выбрать материал с высоким запасом прочности, которому не страшна влага и перепад температур. Помимо керамогранита, также подойдут кварцвинил, бетонная стяжка и террасная доска.

"Кварцвиниловая плитка – современное, экологически безопасное покрытие. В отличие от материалов из поливинилхлорида, в него для прочности добавлен кварцевый песок, а в составе отсутствуют феноловые смолы и меланин, вредящие здоровью человека", – пояснила дизайнер.

Такое покрытие подходит для помещений, в которых температура не опускается ниже минус 30 градусов и не поднимается выше 60 градусов. В моде материал, имитирующий дерево и камень.

Бережем здоровье

Фото: depositphotos/Verrone

Самым популярным покрытием в квартире долгие годы считается линолеум. По словам дизайнера, он недорогой, долговечный, не нуждается в сложном монтаже и подходит под любой интерьер в каждом доме. Единственный минус в том, что это синтетический материал.

"Линолеум укладывают на любое основание – фанеру, бетон, дерево. Стелить его можно везде, за исключением ванной и санузла. Если под линолеум попадет влага, то она там останется и создаст благоприятные условия для развития плесени", – предостерегла Пивкина.

Популярны и ламинированные покрытия "под дерево", которые составляют серьезную конкуренцию натуральной древесине. К тому же ламинат не боится перепадов температуры, но требует особого отношения.

Этот материал нужно укладывать на ровную и очищенную от мусора поверхность с использованием специальной подложки, иначе покрытие со временем начнет скрипеть и быстро придет в негодность.
Татьяна Пивкина
дизайнер интерьеров

Эксперт отмечает, что на ламинат лучше ничего не разливать – лишняя влага для него опасна. Материал рекомендуется использовать с осторожностью.

"В состав покрытия некоторых сортов ламината входят смолы с содержанием формальдегида. Чтобы оценить степень опасности материала, в мире введены классы эмиссии, или токсичности, по формальдегиду", – пояснила специалист.

Материал класса Е1 соответствует природному фону испарения формальдегида, но для его использования существуют ограничения. Такое покрытие лучше не применять в спальнях и детских в сочетании с подогревом полов. Однако существуют виды ламината класса Е0, которые не выделяют это соединение, даже если квартира оборудована теплым полом. Поэтому дизайнер советует при покупке материала внимательно читать информацию на упаковке.

Нарядней модного паркета

Фото: depositphotos/antagonist

В гостиной и спальне эксперт советует использовать любое прочное покрытие, по которому приятно ходить босиком. Для этого хорошо подойдет деревянный пол, а если позволяют средства, то лучше выбрать паркет.

"Этот безопасный, экологически чистый материал не вредит здоровью. У паркета хорошие показатели тепло- и звукоизоляции. Верхний слой паркетной планки изготовлен из элитных и прочных пород дерева – ясеня, дуба, бука", – рассказала Пивкина.

Конкуренцию дорогим материалам из цельного массива дерева составляют более бюджетная паркетная и инженерная доска.

Паркетная доска состоит из нескольких слоев натуральной древесины. Инженерная – это двухслойная конструкция из фанерной основы и цельного дерева любых пород, вплоть до экзотических.
Татьяна Пивкина
дизайнер интерьеров

Оба вида покрытия специалист рекомендует укладывать на идеально ровный пол и позаботиться о шумоизоляционной подложке. Материалы также подходят для системы теплых полов. При этом в детской комнате на первый план должна выходить безопасность и экологичность материала.

"Самый лучший вариант – инженерная или паркетная доска и паркет. Можно использовать ламинат с подходящим по безопасности классом эмиссии", – добавила специалист.

Идеальным материалом для детской дизайнер считает пробковое покрытие. "Пробка красиво смотрится, амортизирует при ходьбе, не притягивает пыль и устойчива к влаге и запахам", – разъяснила эксперт.

Важно, что такое покрытие хорошо изолирует звук, скрадывает шум от детской возни на полу и топота ног. Но пробка относится к элитным материалам и стоит достаточно дорого.

Читайте также

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать