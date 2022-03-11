Дизайнер назвала безопасные напольные покрытия для детской комнаты

От красивого и удобного пола во многом зависит домашний уют. Рассказываем, какое напольное покрытие безопаснее и практичнее и почему в квартире лучше сочетать разные виды материалов.

Выносливый и прочный

По словам дизайнера интерьеров Татьяны Пивкиной, основные требования к полу в квартире – пpoчнocть, надежность, звукоизоляция и эстетичность.

"Нaпoльныe пoкpытия по теплопроводности дeлятся нa тpи видa: теплые, средние и холодные. Теплые – этo пapкeт, инженерная дocкa, пробковое покрытие, ковролин. Сpeдниe – линoлeyм, ламинат, кварцвиниловое покрытие (нa ocнoвe пoливинилxлopидa). Холодные – керамогранит и керамическая плитка", – объяснила дизайнер.

Поэтому эксперт предлагает комбинировать в помещениях разные виды материалов. Если для жилых комнат годятся паркет и ламинат, то для кухни или прихожей используется более износостойкие и не боящиеся влаги покрытия, например керамогранит.





Татьяна Пивкина дизайнер интерьеров В зоне возле входной двери требуется защита от высокой влажности, грязи и пыли, которая попадает в квартиру на подошвах обуви. Керамогранит хорош тем, что выдерживает постоянные нагрузки, не боится загрязнений и частого мытья, не горит и не проводит электрический ток.

Для балкона, лоджии или подвала эксперт тоже предлагает выбрать материал с высоким запасом прочности, которому не страшна влага и перепад температур. Помимо керамогранита, также подойдут кварцвинил, бетонная стяжка и террасная доска.

"Кварцвиниловая плитка – современное, экологически безопасное покрытие. В отличие от материалов из поливинилхлорида, в него для прочности добавлен кварцевый песок, а в составе отсутствуют феноловые смолы и меланин, вредящие здоровью человека", – пояснила дизайнер.



Такое покрытие подходит для помещений, в которых температура не опускается ниже минус 30 градусов и не поднимается выше 60 градусов. В моде материал, имитирующий дерево и камень.

Бережем здоровье

Самым популярным покрытием в квартире долгие годы считается линолеум. По словам дизайнера, он недорогой, долговечный, не нуждается в сложном монтаже и подходит под любой интерьер в каждом доме. Единственный минус в том, что это синтетический материал.

"Линолеум укладывают на любое основание – фанеру, бетон, дерево. Стелить его можно везде, за исключением ванной и санузла. Если под линолеум попадет влага, то она там останется и создаст благоприятные условия для развития плесени", – предостерегла Пивкина.

Популярны и ламинированные покрытия "под дерево", которые составляют серьезную конкуренцию натуральной древесине. К тому же ламинат не боится перепадов температуры, но требует особого отношения.





Татьяна Пивкина дизайнер интерьеров Этот материал нужно укладывать на ровную и очищенную от мусора поверхность с использованием специальной подложки, иначе покрытие со временем начнет скрипеть и быстро придет в негодность.

Эксперт отмечает, что на ламинат лучше ничего не разливать – лишняя влага для него опасна. Материал рекомендуется использовать с осторожностью.

"В состав покрытия некоторых сортов ламината входят смолы с содержанием формальдегида. Чтобы оценить степень опасности материала, в мире введены классы эмиссии, или токсичности, по формальдегиду", – пояснила специалист.

Материал класса Е1 соответствует природному фону испарения формальдегида, но для его использования существуют ограничения. Такое покрытие лучше не применять в спальнях и детских в сочетании с подогревом полов. Однако существуют виды ламината класса Е0, которые не выделяют это соединение, даже если квартира оборудована теплым полом. Поэтому дизайнер советует при покупке материала внимательно читать информацию на упаковке.

Нарядней модного паркета

В гостиной и спальне эксперт советует использовать любое прочное покрытие, по которому приятно ходить босиком. Для этого хорошо подойдет деревянный пол, а если позволяют средства, то лучше выбрать паркет.

"Этот безопасный, экологически чистый материал не вредит здоровью. У паркета хорошие показатели тепло- и звукоизоляции. Верхний слой паркетной планки изготовлен из элитных и прочных пород дерева – ясеня, дуба, бука", – рассказала Пивкина.

Конкуренцию дорогим материалам из цельного массива дерева составляют более бюджетная паркетная и инженерная доска.





Татьяна Пивкина дизайнер интерьеров Паркетная доска состоит из нескольких слоев натуральной древесины. Инженерная – это двухслойная конструкция из фанерной основы и цельного дерева любых пород, вплоть до экзотических.

Оба вида покрытия специалист рекомендует укладывать на идеально ровный пол и позаботиться о шумоизоляционной подложке. Материалы также подходят для системы теплых полов. При этом в детской комнате на первый план должна выходить безопасность и экологичность материала.

"Самый лучший вариант – инженерная или паркетная доска и паркет. Можно использовать ламинат с подходящим по безопасности классом эмиссии", – добавила специалист.

Идеальным материалом для детской дизайнер считает пробковое покрытие. "Пробка красиво смотрится, амортизирует при ходьбе, не притягивает пыль и устойчива к влаге и запахам", – разъяснила эксперт.

Важно, что такое покрытие хорошо изолирует звук, скрадывает шум от детской возни на полу и топота ног. Но пробка относится к элитным материалам и стоит достаточно дорого.