Какие вещи навсегда остались в Советском Союзе

Предметы из прошлого всегда вызывают повышенный интерес. В последнее время настал черед эпохи СССР. Мы выяснили, почему некоторые люди выбрасывают вещи, без которых раньше не обходились ни в одном доме, а другие разыскивают их на барахолках.



Бой посуды

Фото: РИА Новости/Юрий Левянт

За последние 30 лет наш быт сильно изменился. Произошло это так постепенно, что даже старожилы не заметили, как из обихода стали исчезать привычные повседневные вещи. Уходят и традиции, которые казались незыблемыми.

Представители старшего поколения любят вспоминать, что раньше люди чаще ходили друг к другу в гости, готовили для застолий множество блюд. Теперь даже дни рождения не принято отмечать дома в широком кругу приглашенных. Именинники предпочитают звать близких в кафе или в театр, а летом по возможности устраивают пикники на природе.





Наталья Маликова пенсионерка Когда-то все суетились, накрывали столы, а теперь приходится избавляться от лишней посуды. Мы отобрали ненужные тарелки и вынесли в подъезд. А рюмки из богемского стекла отдали дворнику.

Во многих семьях годами пылились в сервантах сервизы для особых случаев. Их доставали в честь дорогих гостей, а некоторые наборы чашек и блюдечек так и остались нетронутыми, пережив владельцев. Внуки и правнуки увозят эти "сокровища" в загородные дома или продают на виртуальных барахолках. За сервизы 70-х годов прошлого столетия можно выручить в среднем от двух до пяти тысяч рублей.

Спрос на такие предметы хороший, потому что в обществе сильна ностальгия по прежним временам. Селедочницы, менажницы, фруктовницы и тонконогие вазочки для конфет тоже популярны у любителей ретростиля.

Однако в основном хозяйки теперь выбирают более универсальные вещи и посуду, подходящую для посудомойки. Сдают позиции и чайники для кипячения воды на плитах. Наши современники для экономии времени предпочитают пользоваться электрическими приборами.



Закат эпохи ковров

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Символом уюта и признаком достатка в эпоху СССР считались ковры. Чтобы купить этот атрибут благополучной жизни, люди записывались в очередь, равно как за дефицитными стенками, хрустальными вазами и цветными телевизорами. Со временем этот предмет интерьера перестал пользоваться спросом. Владельцы квартир предпочитают украшать стены картинами и фотографиями. Ковры стелют в основном жители первых этажей, если от пола тянет холодом.





Наталья Маликова пенсионерка Ковры нам не нужны. Зачем пыль собирать? Когда на полах ничего не постелено, удобнее проводить влажную уборку.

Некоторые хозяйки без сожаления отказываются и от скатертей. За такими предметами интерьера требуется тщательный уход, их приходится часто отправлять в стирку. Между тем, по мнению психологов, скатерть на обеденном столе или в гостиной символизирует уют и располагает к дружным семейным обедам, однако не совместима с энергичным ритмом нынешней жизни. После трапезы проще протереть гладкую поверхность стола. Да и обедают в современных семьях в основном в разное время – у каждого свой режим.

По словам пенсионерки Эльвиры Крицыной, в ее детстве особое внимание уделялось оформлению кроватей после пробуждения. Эта традиция велась с дореволюционных времен. Утром постель аккуратно застилали нарядным покрывалом, из-под которого свисал подзор – кружевная оборка. В изголовье одна на другую клали взбитые подушки. Хозяйки набрасывали на них белоснежные тюлевые накидки, которые чаще всего были предметами рукоделия.

"Люди рано утром наводили эту красоту и больше не ложились. Можно сказать, что кровать днем была элементом интерьера. Наши бабушки и мамы строго следили за тем, чтобы никто из детей даже не присаживался на постель", – отмечает Эльвира Крицына.

По словам пенсионерки, эта традиция дисциплинировала домочадцев. Все вели активный образ жизни, никому и в голову не приходило лежать днем, как это принято сейчас.



"Мне будильник ни к чему"

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Рудиментом былой эпохи считаются в наше время и носовые платки из ткани. Вместо них используются бумажные. В прежние времена в некоторых школах дежурные даже проверяли у однокашников наличие носового платка – считалось, что у опрятного ученика он должен быть обязательно. Девочки-рукодельницы выбирали на свой вкус лоскутки ткани, подрубали их и обшивали кружевами для красоты. Элегантные дамы даже покупали аксессуары под цвет нарядов.

Теперь же далеко не все дети знают о существовании таких платков. Многим взрослым этот предмет гигиены кажется дикостью, если только он не используется для красоты – в качестве дополнения к выходному или деловому костюму.





Наталья Маликова пенсионерка Пользоваться бумажными платками гигиеничнее и удобнее – высморкался и выбросил. А раньше обычные платочки приходилось кипятить перед стиркой.

Кипятить платки, как и другое белье, приходилось в специальных баках, которые ставились на плиту. Эти алюминиевые емкости с большими крышками, а также ванны и корыта для полоскания тоже уходят в прошлое, уступив место стиральным машинам. Белье из баков хозяйки доставали специальными деревянными щипцами с креплением из нержавеющей стали. Такое приспособление еще называли вилкой. Щипцы для белья тоже можно найти в продаже как артефакт советской эпохи.

Редкостью в последнее время стал даже такой совсем недавно привычный предмет, как будильник. С появлением гаджетов надобность в нем отпала – в основном все встают по сигналам мобильных телефонов. Однако многие до сих пор отмечают, что под особый "тракторный" звук механического будильника проспать было невозможно.

Впрочем, представители старшего поколения философски относятся к отказу от некоторых вещей. По словам Эльвиры Крицыной, перемены неизбежны, поскольку жизнь не стоит на месте, во все времена исчезает что-то старое, а новое появляется.

