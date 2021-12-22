Почему современные бабушки не готовы посвятить себя заботе о внуках

Мы даже не заметили, как изменился мир – современные бабушки не вяжут чулки и не стоят часами возле плиты. Круг их интересов не сводится только к воспитанию подрастающего поколения. Почему бабушки больше не хотят сидеть с внуками? Ответ на этот и другие вопросы искала журналист, мать двоих детей Евгения Бородина.



В учебниках и детских книжках бабушек до сих пор изображают древними старушками в платках и длинных юбках. Седые пряди и глубокие морщины на лицах дополняют хрестоматийный образ. Нарисованные художниками бабушки в очках вяжут чулки, сидя в креслах-качалках, или же выносят внукам широкие подносы с пирожками.

На картинках они окружают заботой детей младшего школьного возраста, хотя можно предположить, что в реальности этим глубоким старушкам все-таки должно быть максимум лет 60. Для многих столичных пенсионерок это фактически возраст расцвета, когда они, оставив работу, прокачивают новые навыки в рамках программ счастливого долголетия, шагают в парках с палками для скандинавской ходьбы и даже выходят замуж. Они стоят у плиты, только если очень любят готовить.

Времена поменялись, а вместе с ними изменились и городские бабушки. Теперь они далеки от прежнего образа и не стремятся ему соответствовать.



Быть уютной старушкой в платочке нынче не модно. В тренде подтянутая дама, внуков которой можно принять за ее детей. Многие даже требуют, чтобы внучата называли их по имени. На детских площадках горделиво посматривают по сторонам Лены, Наташи, Иры. Из-за того что малыши называют их по именам, таких женщин принимают за нянь. Но для них главное, чтобы не назвали бабушками.



Они гордятся молодостью, идущей в диссонанс с социальным статусом. Быть молодой модно. Недавно в кафе я тайком приглядывалась к женщине, которая сидела за столиком с дочкой, как мне показалось. Ухоженная, подтянутая, с хорошим маникюром, она смотрелась свежо и молодо. Сильно удивилась, когда девочка назвала свою спутницу бабушкой. Мой комплимент понравился даме – она буквально засветилась от счастья.



Конечно, не всех бабушек можно внешне спутать с мамами. Но внутренняя молодость присуща и седовласым дамам, которые обзавелись внуками в позднем возрасте. Скоро уйдет в далекое прошлое (если еще не растворился в нем) и образ бабушек, дежурящих у подъезда. Тех, кого называли мечтой следователя – все заметят, обо всем расскажут или наградят эпитетом окрестную молодежь. Нашим детям вряд ли кто-то крикнет вслед вошедшие в анекдоты слова про девиц легкого поведения и хулиганов, по которым тюрьма плачет. Критиковать молодежь не актуально, иначе сойдешь за ворчливую старушку.

Пожилые дамы стараются подчеркнуть, что не отстают от жизни. Современные бабушки когда-то бегали на дискотеки, слушали с друзьями модные зарубежные хиты. Они приобретали жизненный опыт в лихие девяностые, на сломе эпох. Их не удивить короткими юбками – они сами носили такие или даже привозили модные мини в клетчатых баулах из Турции и Польши.

Не все современные бабушки готовы отказаться от активной жизни и посвятить себя внукам и домашнему хозяйству, даже если их самих и их детей в свое время растили бабули. Многие до последнего держатся за работу не только ради заработка. Для них офис – реальная возможность выходить в свет, шанс вращаться среди активных людей и не чувствовать себя замшелыми пенсионерками. Они обращаются друг к другу "девочки" и стараются чаще устраивать посиделки в кафе, ходить в музеи и театры, выращивают тысячу новых видов цветов на даче.



Хорошо, когда в мире бабушек находится время для внуков. Если они и уделяют должное внимание подрастающему поколению, то детям крупно повезло.



Такие бабушки дают ребятам нечто большее, чем собственноручно связанные варежки или пирожки с капустой. Они дарят внукам целый мир, заново открывая его для себя с малышами: водят их в театры и музеи, читают им любимые с детства книги, смотрят старые советские комедии.



Современная бабушка – это друг и даже сообщник своих внучат. Она в курсе их дел, знает, когда лучше выйти из дома, чтобы успеть на тренировку, и что надо положить в папку перед занятием по сольфеджио. Бабушки разрешают внукам то, что не позволяли своим детям, например не доедать нелюбимый суп. Всегда возьмут под защиту, как бы те не набедокурили. Они выглядят так, что дадут фору своим дочерям и невесткам, у которых меньше времени на дежурный маникюр и поход в парикмахерскую.

Все-таки жаль, что реже встречаются те уютные, пахнущие сдобным тестом бабули, которых было так много в нашем детстве. Даже дамы самого элегантного возраста стараются соответствовать новым веяниям. Современные пенсионерки выбирают брюки и кроссовки, вместо строгих пучков делают стильные стрижки и даже (о ужас!) ходят зимой без шапок. Впрочем, неважно, как выглядят бабушки, если они сохраняют основные свои качества – доброту и мудрость.

