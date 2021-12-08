Почему нельзя постоянно сравнивать своих детей с чужими

Почему дети ненавидят сверстников, которых им приводят в пример? Помогут ли школьнику повысить успеваемость упоминания о чужих пятерках? Надо ли сравнивать своих сыновей и дочерей с более успешными детьми? Ответы на эти и другие вопросы искала журналист, мать двоих детей Евгения Бородина.



Мама, которая превозносит других детей, а своих не балует похвалой – полная противоположность женщине, именуемой яжематерью. Такие дамы словно не верят в своего ребенка и постоянно сверяют его жизнь по чужой, якобы более благополучной. Они полагают, что гении и талантливые люди появляются на свет в идеальном мире, куда им самим и их отпрыскам нет доступа. Дети из других семей кажутся умнее и успешнее собственных. Популярный мем "сын маминой подруги" высмеивает как раз таких женщин.

Дамы, постоянно сравнивающие детей с другими, не так бросаются в глаза, как их противоположности, готовые рассказывать о своем гениальном ребенке на каждом углу. Чаще всего мы узнаем таких мам по комментариям под горделивыми постами яжематерей: "Какой молодец, твой сынок! Я своему его всегда в пример ставлю". Хорошо, если восхищенная чужим ребенком дама не изольет здесь же досаду на своего "неудачника" и "растяпу".



Психологи считают, что мамы, безмерно восхищающиеся чужими детьми, чаще всего вырастают из девочек, которых в детстве не баловали комплиментами и вниманием. Они недооценивают не только своих сыновей и дочерей. Эти женщины опасаются, что выглядят и одеты не так хорошо, как их более эффектные подруги, да и в профессиональном плане ничего не добились. Конечно, по их мнению, родные дети не способны перещеголять других, талантливых и успешных. Свою досаду на якобы неудавшуюся жизнь неуверенные в себе женщины переносят на сыновей и дочерей.



Категоричные, властные матери тоже любят сравнивать с другими своих "неудачников", от которых ждут немедленных результатов и ярких побед. Им тоже кажется, что свой ребенок всегда что-то делает не так, а в чужих семьях растут идеальные дети.



Что испытывает ребенок, чья мать постоянно ставит ему в пример сверстников? Мой знакомый как-то рассказывал, что все его детство прошло под знаком восхищения неким Павликом. Сын маминой подруги был само совершенство. В детском саду он доедал все завтраки и обеды, в школе учился на пятерки, не дрался и не прогуливал уроки, а еще любил рисовать и проводил свободное время за шахматной доской.

"Я тоже хорошо учился, занимался в кружках и секциях, всячески старался заслужить похвалу. Но все мои успехи не шли ни в какое сравнение с блистательными победами сына Ирины Константиновны. Я не понимал, чем Павлик лучше меня. Со временем разговоры о нем начали меня бесить. Все они начинались со слов: "А вот Павлик…" Понимаю, что мама, наверное, хотела как-то мотивировать меня, но лучше бы она этого не делала. Я не злой человек, хороший семьянин, стараюсь помогать людям. Но тогда в самых смелых мечтах я представлял, как встречаю Павлика за школой и избиваю до потери сознания", – поделился он своими переживаниями.

Сыновья маминых подруг и после окончания школы идут по жизни уверенно и успешно, если верить их горячим "поклонницам". У вечно недовольных своими детьми матерей появляются все новые поводы восхищаться успехами "Павликов", которые поступают в престижные вузы, женятся на самых лучших девушках, получают большие зарплаты. Даже если свой взрослый сын чего-то добился, то его успехи не кажутся значительными.



Конечно, материнская любовь такова, что похвалы, адресованные другим, вовсе не означают, что мама любит чужого ребенка больше, чем своего. Тем более мать не желает унизить сына или дочь. Но внутреннее беспокойство, досада на собственную невезучесть и стремление "подтянуть" своих детей на более высокий уровень вынуждают использовать все доступные способы мотивации.



Тонкая наука – говорить о чужих успехах так, чтобы не вызвать обиду и отчужденность своего ребенка. Все мы когда-то обращали внимание детей на успехи других, побуждая свое чадо к более активным действиям. Было бы глупо подчеркнуто не замечать чьи-то удачи. Тогда можно впасть в другую крайность, обесценивая победы других и подсознательно отметая здоровую конкуренцию.



Без примеров из жизни не обойтись, когда речь идет о дисциплине, работоспособности, отзывчивости. Например: "Злата проводит по 5 часов в день в спортзале, но успевает хорошо учиться". Или: "Яша заступился за слабого одноклассника, он молодец". Главное – удержаться от продолжения в стиле: "А вот ты не можешь даже уроки вовремя сделать, обидел младшую сестренку, не помог бабушке". Делать замечания все же лучше, не смещая акцент с огрехов своих детей на дифирамбы другим. Иначе есть риск уйти от основного смысла нравоучения и вызвать горячий протест ребенка. Обиженный сравнениями отпрыск только обозлится и на родителей, и на детей, которыми они восхищаются.

Совсем уж бессмысленно проводить параллели между своим ребенком и другими, если они заведомо не в равных условиях. Можно рассказать, что сын подруги стал лучшим в конкурсе картин, и похвалить его. Но глупо при этом попрекать своего сына, что он к такому же возрасту ничего не добился в этой сфере, тем более если именно у вас в свое время не было возможности водить сына в художественную школу. Прорываются уязвленные родительские амбиции, мамой руководит обида на то, что она что-то не смогла сделать для своего ребенка. Все это выплескивается на него, вселяя неуверенность в своих силах и обиду на весь мир. Также бессмысленно равняться на людей, у которых есть деньги на дорогие престижные секции и услуги нянь для сопровождения детей.

Чтобы за ребенком не кралась тень сына маминой подруги, научитесь уважать его как личность, гордиться успехами, вовремя подавать руку помощи. Детям важно знать, что мы их любим в первую очередь просто так, потому что они есть. Не зря говорят, что чужой дом просторнее, чужой муж красивее, чужой кошелек толще, но вот свои дети всегда самые лучшие. Успехи других сыновей и дочерей все-таки не должны выходить на первый план. В конце концов нас самих дети любят не за статус или богатство, а за то, что мы их родители.

