Кто такие "яжематери" и почему из-за них страдают все родители

"Яжематерями" в обществе именуют женщин, считающих, что, родив ребенка, они совершили подвиг и заслужили трепетное отношение со стороны окружающих. Порой это желание занимать особое положение нарушает личные границы других людей. Почему появляются "яжематери"? Как не стать одной из них? И почему их тень падает на всех родителей? Ответы на эти и другие вопросы искала журналист, мать двоих детей Евгения Бородина.



Если задуматься, то многие женщины были когда-то "яжематерями". Ну, может, самую малость, сразу после рождения ребенка, в разгар гормональной бури в период грудного вскармливания. Так бывает, когда женщина вырастает из беременных капризов, но еще не выходит на уровень мудрой родительницы. Она помнит особое отношение к себе в период беременности – все-таки люди в большинстве своем бережно относятся к женщинам в положении и стараются им помогать. Да и к эмоциональным вспышкам беременных окружающие довольно терпимы.

Едва женщина становится мамой, как отношение к ней меняется. Она и сама словно перерождается на новом уровне. Молодая мать уже не объект чей-то постоянной заботы (врачей, мужа, попутчиков в общественном транспорте), а сама должна опекать, принимать взвешенные решения. Из трогательной беременной женщины она превращается в человека, который круглые сутки посвящает себя другому существу.



Не все способны безболезненно переключиться на это состояние. Некоторые долго несут новый статус как символ избранности.



Обычно это касается мам первенцев. Свое материнство, особенно если оно выстраданное из-за проблем со здоровьем и долгожданное, "новобранцы" считают чем-то необыкновенным, из ряда вон выходящим и достойным всяческих похвал.

В первые месяцы материнства многие некоторое время шли по жизни с ощущением собственной исключительности и значимости, толкая перед собой коляску с новорожденным и привыкая к новой роли. Вместе с осознанным материнством приходит особая женская мудрость, которая помогает выстраивать отношения с окружающими и потихоньку убирать себя из центра вселенной.

Наступает понимание, что трудности нового статуса не ставят человека выше других. Тем более что кто-то уже прошел этот путь, а кто-то со временем пройдет. Женщины, родившие двух детей и более, реже других бросаются в гущу событий с возгласами "Я же мать!", чаще склонны проявлять заботу о других.



Негативную реакцию получают те, кто эмоционально не вырастает из "беременного" сарафанчика и по-прежнему чувствует себя капризной девочкой, для которой ночью нужно бежать за маринованными патиссонами, каштановым медом и земляничным мылом. Только в роли домашних, исполняющих каждую прихоть, такая женщина видит прохожих, людей в очередях, пассажиров в метро, коллег по родительским чатам, воспитателей детских садов и школьных учителей.

Общество негативно воспринимает не самих мам, а их стремление требовать к себе особого отношения. Как правило, большинство людей с уважением относятся к женщинам с детьми. Это заложено природой и никуда не уйдет. Людей раздражают попытки манипуляций в стиле "вы должны мне потакать во всем, потому что у меня ребенок".



Например, вызывает недоумение окружающих, когда мама с коляской идет по центру тротуара или останавливается, перегородив проход и вынуждая пешеходов, в том числе детей, огибать ее по проезжей части.



Классическая "яжемать" не считает зазорным проскочить в очереди перед другими людьми, оправдавшись словами: "У меня дома маленький ребенок. Вы должны меня пропустить". Причем ее "конкурентами" могут оказаться родители с детьми и пожилые люди. Кстати, многие из них и сами пропустили бы даму вперед, если бы она по-человечески объяснила ситуацию, а не ставила бы других перед фактом своей исключительности.

Эгоистичные мамы без лишних слов и извинений усаживают своих малышей на качели в обход общей очереди. А в общественном транспорте игнорируют просьбы других пассажиров убавить громкость музыкальной игрушки или планшета, заявляя, что их ребенку нравится играть или смотреть мультфильмы со звуком.



Негативное отношение к таким женщинам осталось бы на уровне анекдотов и локальных дворовых конфликтов, но основной минус этого явления в том, что ярлык "яжематеринства" в последнее время автоматически приклеивается ко всем женщинам с детьми. Некоторые не особо воспитанные граждане используют этот негативный термин в ситуациях, когда, казалось бы, право родителей на какую-то привилегию неоспоримо. Например, женщину с маленькими детьми надо пропускать в вагон первой. Ей положено занимать удобное место в общественном транспорте. Каждый воспитанный человек это понимает, но кто-то без зазрения совести нарушит правила этикета со словами: "Опять "яжематери" больше всех надо".

Общество порой оправдывает отсутствие собственной культуры, подводя ситуацию под штамп. Например, мама годовалого ребенка, неуверенно держащегося на ногах, просит подростков покинуть площадку для самых маленьких или по крайней мере не использовать в речи нецензурные слова. Кто-то обязательно приклеит ей ярлык "яжематери", трясущейся над своей "личинкой". Между тем здравый смысл на ее стороне. В нелестном эпитете нуждается, скорее, гражданка, выгоняющая чужих детей со спортплощадки, потому что возле теннисного стола в коляске спит ее младенец.

К слову, обычные мамы, далекие от героизации своего статуса, с юмором реагируют на анекдоты и шутки о "яжематеринстве". Тем более что многие родители сами страдают от общения с весьма энергичными и уверенными в своей исключительности дамами. Все-таки злоупотреблять язвительными комментариями не стоит. Хотя бы потому, что все мы тоже когда-то были детьми, которых опекали порой не в меру заботливые мамы.

