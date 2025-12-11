Москвичам рекомендовали пересесть на метро из-за ограничений движения

Фото: Москва 24/Анна Селина

Московских водителей призвали пересесть на метро из-за локальных ограничений движения в городе. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Ведомство пояснило, что метрополитен поможет сэкономить время в пути. Департамент также рекомендовал соблюдать скоростной режим и дистанцию, не отвлекаться на телефон во время движения и планировать маршрут заранее.

Ранее москвичей и гостей города предупредили об изменениях в схеме движения транспорта на юго-востоке столицы. С 14 декабря поменяются условия проезда на пересечении улиц Федора Полетаева и Окской.

Водителям будет разрешен не только правый, но и левый поворот с улицы Федора Полетаева на улицу Жигулевскую.

Кроме того, движение транспорта на участке Третьего транспортного кольца (ТТК) ограничено до 25 декабря. В районе набережной Тараса Шевченко от дома 29 до дома 1а по улице Тестовской для движения недоступна одна полоса. Причиной ограничений является проведение ремонтных работ.

