11 декабря, 07:30Транспорт
Москвичам рекомендовали пересесть на метро из-за ограничений движения
Фото: Москва 24/Анна Селина
Московских водителей призвали пересесть на метро из-за локальных ограничений движения в городе. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.
Ведомство пояснило, что метрополитен поможет сэкономить время в пути. Департамент также рекомендовал соблюдать скоростной режим и дистанцию, не отвлекаться на телефон во время движения и планировать маршрут заранее.
Ранее москвичей и гостей города предупредили об изменениях в схеме движения транспорта на юго-востоке столицы. С 14 декабря поменяются условия проезда на пересечении улиц Федора Полетаева и Окской.
Водителям будет разрешен не только правый, но и левый поворот с улицы Федора Полетаева на улицу Жигулевскую.
Кроме того, движение транспорта на участке Третьего транспортного кольца (ТТК) ограничено до 25 декабря. В районе набережной Тараса Шевченко от дома 29 до дома 1а по улице Тестовской для движения недоступна одна полоса. Причиной ограничений является проведение ремонтных работ.