Новые выделенные полосы заработают в Москве с 13 декабря

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Новые выделенные полосы заработают по 9 адресам в Москве с 13 декабря. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

В частности, новая выделенная полоса появится на Авиамоторной улице в районе пересечения с шоссе Энтузиастов. Еще одна начнет действовать в проезде Серебрякова у станции метро "Ботанический сад".

Кроме того, выделенные полосы появятся у Семеновской площади в районе пересечения с улицей Измайловский Вал, на улице Генерала Сандалова от улицы Авиаконструктора Микояна до пересечения с Ленинградским шоссе и на Ботанической улице.

Также полосы организуют на Кастанаевской улице в месте пересечения с Рублевским шоссе, на улице Поляны у пересечения с МКАД, на улице Боровской в районе пересечения с Проектируемым проездом № 389.

Появится выделенка и в Зеленограде на улице Каменке, где она пересекается с Панфиловским проспектом.

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Ранее более 60 остановок общественного транспорта были созданы рядом с важными социальными объектами в Москве. Многие из них расположены возле учебных заведений и поликлиник. Всего с начала года в городе появилось 85 остановок, что на 40% больше прошлогодних показателей.

