Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 декабря, 16:37

Транспорт

Новые выделенные полосы заработают в Москве с 13 декабря

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Новые выделенные полосы заработают по 9 адресам в Москве с 13 декабря. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

В частности, новая выделенная полоса появится на Авиамоторной улице в районе пересечения с шоссе Энтузиастов. Еще одна начнет действовать в проезде Серебрякова у станции метро "Ботанический сад".

Кроме того, выделенные полосы появятся у Семеновской площади в районе пересечения с улицей Измайловский Вал, на улице Генерала Сандалова от улицы Авиаконструктора Микояна до пересечения с Ленинградским шоссе и на Ботанической улице.

Также полосы организуют на Кастанаевской улице в месте пересечения с Рублевским шоссе, на улице Поляны у пересечения с МКАД, на улице Боровской в районе пересечения с Проектируемым проездом № 389.

Появится выделенка и в Зеленограде на улице Каменке, где она пересекается с Панфиловским проспектом.

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Ранее более 60 остановок общественного транспорта были созданы рядом с важными социальными объектами в Москве. Многие из них расположены возле учебных заведений и поликлиник. Всего с начала года в городе появилось 85 остановок, что на 40% больше прошлогодних показателей.

Читайте также


транспортгород

Главное

Как поддержать здоровье и сон в сезон короткого светового дня?

После пробуждения стоит включать яркий белый или голубой свет

Важно чаще выходить на улицу в светлое время суток

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить на горнолыжном отдыхе в РФ в Новый год?

Лучшие предложения по ценам доступны по акциям раннего бронирования

Для экономии стоит путешествовать на личном автомобиле

Читать
закрыть

Зачем в РФ хотят разрешить выплачивать алименты продуктами и одеждой?

Основная цель алиментов – обеспечение интересов ребенка

В Госдуме уверены: мера актуальна в ситуациях конфликта между бывшими супругами

Читать
закрыть

Что известно о проведении военных сборов в РФ в 2026 году?

Путин подписал указ о призыве граждан, пребывающих в запасе, на военные сборы

Сборы представляют собой занятия для восстановления навыков по воинской специальности

Читать
закрыть

Как аномально теплый декабрь повлияет на фауну Московского региона?

Некоторые животные уже впали в спячку – например ежи и барсуки

Есть перелетные птицы, которые улетели, и те, которые остались в силу разных причин

Читать
закрыть

Почему люди стали чаще страдать от панических атак?

Одной из причин эксперты считают доступ к большому объему разноплановой информации

Панических атак стало больше, потому что многие научились правильно диагностировать это состояние

Читать
закрыть

Возможно ли ввести обязательную 13-ю зарплату для бюджетников в РФ?

В Госдуме предложили ввести выплату в размере не менее среднемесячного оклада педагогов и медиков

Однако эксперты уверены: предложенная инициатива, возможно, и не понадобится

Читать
закрыть

Сократят ли рабочую неделю для сотрудников с детьми до 39 часов?

Мера позволит родителям уделять больше внимания воспитанию и детей

Однако эксперты уверены: предложение не учитывает некоторые нюансы рынка труда

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика