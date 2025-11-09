Более 60 остановок открылось рядом с важными соцобъектами в Москве

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Свыше 60 остановок открылось рядом с важными социальными объектами в Москве. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

Всего с начала года в городе появилось 85 остановок, что на 40% больше прошлогодних показателей.

"64 из них – рядом с важными социальными объектами. Решение об организации остановок мы принимаем в первую очередь по просьбам жителей столицы, а также при открытии новых популярных мест у пассажиров", – подчеркнул вице-мэр.

В частности, остановки появились рядом с учебными заведениями, поликлиниками, больницами и спорткомплексами, а также возле станций метро и Московских центральных диаметров (МЦД). Самыми востребованными стали "Метро "Лианозово", "МЦД Лианозово", "Метро "Речной вокзал", "Метро "Новые Черемушки" и "Метро "Бибирево".

В этом году службе управления наземным транспортом исполнилось три года. Благодаря ее созданию более 500 сотрудников непрерывно обеспечивают работу наземного городского транспорта.

Служба также прорабатывает выделенные полосы для пассажирского транспорта. С начала года в эксплуатацию введено более 100 километров таких полос.

Ранее сообщалось, что специалисты ЦОДД начали переводить на зимний режим работы светофоры по 85 адресам во всех округах Москвы. Их переведут в пользу автомобилистов в тех местах, где пешеходов будет на 70% меньше. Зеленый сигнал для машин будет гореть на 5–20 секунд дольше.