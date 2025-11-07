07 ноября, 16:41Транспорт
Светофоры по 85 адресам в Москве будут переведены на зимний режим работы
Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы
Специалисты ЦОДД начали переводить на зимний режим работы светофоры по 85 адресам во всех округах Москвы. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.
"Зеленый сигнал для автомобилистов будет гореть дольше, благодаря чему водители смогут проезжать быстрее", – рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Отмечается, что режим работы светофоров переведут в пользу автомобилистов в тех местах, где пешеходов будет на 70% меньше. Зеленый сигнал для машин будет гореть на 5–20 секунд дольше, чем в летний период.
Однако ручная перенастройка устройств нужна не во всех местах, только 2% переводят на зимний режим. При этом 70% светофоров в столице автоматически подстраиваются под ситуацию на дорогах при помощи датчиков, а 28% следуют фиксированным фазам всегда.
Иногда специалисты ситуационного центра ЦОДД временно меняют режим работы светофоров для равномерного распределения движения.
Ранее в Дептрансе призвали водителей не выезжать на летней резине из-за предстоящих заморозков. Она твердеет и теряет эластичность при среднесуточной температуре ниже 5 градусов, что может привести к ДТП.
Перед холодами автомобилистам порекомендовали проверить аккумулятор, фары и габариты, а также заполнить бак омывателя незамерзающей жидкостью.
Светофоры зимой будут дольше показывать зеленый свет автомобилистам в Москве