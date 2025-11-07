Водителям в Москве рекомендовали не выезжать на летней резине из-за заморозков

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Автомобилистам в Москве необходимо сменить летнюю резину на зимнюю из-за заморозков, которые ожидаются на следующей неделе. Об этом предупредил столичный Дептранс в телеграм-канале.

"С наступлением холодов настоятельно рекомендуем водителям заблаговременно сменить летнюю резину на зимнюю", – отметил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Вице-мэр добавил, что москвичи могут узнать о погодных изменениях на табло ЦОДД на дорогах.

При среднесуточной температуре ниже 5 градусов летние шины твердеют и теряют эластичность, из-за чего снижается сцепление с дорогой и это влияет на управляемость автомобиля. Увеличивается тормозной путь, поэтому машина ведет себя непредсказуемо – ее может заносить при резких маневрах, что приводит к ДТП.



Перед началом холодов водителям посоветовали проверить аккумулятор автомобиля, так как его мощность снижается при холодной погоде. Также следует проверить фары и габариты – в условиях плохой видимости автомобилистам особенно важно ориентироваться на дорогах. Стоит заполнить бак омывателя незамерзающей жидкостью, потому что летняя жидкость замерзает и плохо очищает стекло.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что в столице столбики термометров скоро начнут опускаться ниже нуля в ночное время. Также есть вероятность, что в конце следующей недели выпадут осадки в виде мокрого снега.