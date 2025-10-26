Столичный портал потребителя рассказал, как подготовить машину к зиме

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичный портал потребителя поможет водителям подготовить машину к зиме, сообщает сайт мэра и правительства Москвы со ссылкой на департамент информационных технологий.

От качественного обслуживания транспортного средства зависит безопасность не только водителя и пассажиров, но и всех участников дорожного движения.

"Для удобства пользователей все материалы объединены в тематический раздел "Транспортные услуги", где можно найти всю интересующую информацию. Для более быстрого поиска информации автовладельцы также могут воспользоваться поисковой строкой или чат-ботом на главной странице портала", – рассказали в пресс-службе департамента.

В частности, материалы помогут водителям заблаговременно подготовиться к зиме и сориентироваться при выборе автосервисов или техцентров. Кроме того, автолюбителям подскажут, как защитить свои права, если возникли вопросы к качеству или стоимости оказанных услуг.

Например, для водителей подготовили советы по выбору безопасной для здоровья стеклоомывающей жидкости. У продавца следует попросить полную информацию о товаре, включая свидетельство о государственной регистрации продукции. Приобретать товар в местах несанкционированной торговли не следует.

При замене летней резины важно при выборе автосервиса ориентироваться в первую очередь на отзывы других потребителей об этой компании. Кроме того, стоит предварительно узнать, будет ли заключен договор на предоставление услуг и дается ли гарантия на выполненные работы.

В случае спорных ситуаций потребитель вправе попробовать решить вопрос до суда. Если спор не получилось урегулировать в досудебном порядке, можно подать иск в суд. Водители смогут составить претензию или исковое заявление в специальном разделе.

Кроме того, как действовать в спорной ситуации, можно узнать с помощью сервиса "Электронный помощник".

В Минтрансе ранее напомнили, что технический регламент Таможенного союза полностью запрещает эксплуатацию летних шин в период с декабря по февраль. Также законодательство требует обязательного наличия на шинах специальной маркировки.

Как отмечала синоптик Татьяна Позднякова, в начале третьей декады октября среднесуточная температура воздуха становится ниже 5 градусов. Этот показатель является пределом, когда эластичность резины уменьшается.