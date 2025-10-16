Синоптик Позднякова: водителям Московского региона после выходных следует сменить резину

Фото: РИА Новости/Константин Чалабов

Водителям в Московском регионе рекомендуется сменить летнюю резину на зимнюю в начале следующей недели. Об этом рассказала ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

Как отметила синоптик, в начале третьей декады октября среднесуточная температура воздуха становится ниже 5 градусов. Этот показатель является пределом, когда эластичность резины уменьшается.

"И тогда уже нужно переходить на зимний режим эксплуатации и менять летнюю резину на зимнюю. Так что уже об этом надо задуматься", – приводит слова Поздняковой Агентство "Москва".

Ранее стало известно, что погода в России переходит в зимний режим. В стране не осталось регионов, где было бы тепло, что говорит о наступлении периода предзимья. Он, как правило, приходит в середине октября и продолжается до 15–20 декабря.

В Минтрансе при этом напомнили, что технический регламент Таможенного союза полностью запрещает эксплуатацию летних шин в период с декабря по февраль. Также законодательство требует обязательного наличия на шинах специальной маркировки.