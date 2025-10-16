Дожди в Москве прекратятся после 20 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Дожди в Москве будут идти до 20 октября, заявил RT ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По словам синоптика, дневная температура не превысит 5–7 градусов. Заморозков в столичном регионе не ожидается до конца этой недели. Они вернутся только в начале третьей декады месяца.

Леус отметил, что прошлые несколько дней в Москве и Подмосковье были холодными. В частности, минувшей ночью зафиксировали заморозки. С четверга, 16 октября, погода начнет меняться в сторону потепления, однако солнца не будет. Местами прогнозируются дожди, а дневная температура также составит 5–7 градусов.

"В пятницу (17 октября. – Прим. ред.) регион окажется под влиянием теплого сектора североатлантического циклона. Погода будет облачная с небольшими дождями, но температура подрастет и даже на пару градусов превысит климатическую норму. В Москве будет 9–11 градусов, а по области – 7–12 градусов", – сказал собеседник издания.

В предстоящие выходные в столице и области сохранится облачная и дождливая погода. Днем 18 октября температура воздуха окажется в пределах 7–9 градусов. На следующий день воздух охладится на один градус, добавил Леус.

Ранее стало известно, что погода в России переходит в зимний режим. В стране не осталось регионов, где было бы тепло. В настоящее время наступил период предзимья, который, как правило, приходит в середине октября и продолжается до 15–20 декабря.