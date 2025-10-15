В Москве началась глубокая осень

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве наступил период глубокой осени, который продлится как минимум до 28 октября, заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В течение дня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится ложбиной североатлантического циклона", – написал синоптик в своем телеграм-канале.

В регионе 15 октября сохранится облачная погода, временами ожидается дождь. Ветер будет дуть со скоростью от 4 до 9 метров в секунду, барометры покажут 747 миллиметров ртутного столба, а столбики термометров окажутся на уровне 4–6 градусов.

По его словам, 16 октября не исключены небольшие осадки, температура будет в районе 6 градусов. До конца недели, 17, 18 и 19 октября, дожди будут постепенно усиливаться, но температура воздуха составит 6–9 градусов, что будет в пределах климатической нормы.

Кроме того, за прошедшие понедельник и вторник, 13 и 14 октября, в Москве выпало уже 25 миллиметров осадков, то есть 36% от месячной нормы, передала ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова в телеграм-канале.

"Циклон, который 13 и 14 октября поливал дождем столичную область, влился в систему северного циклона с центром над Баренцевым морем. Атмосферное давление растет, дождя днем 15 октября будет немного", – сказала эксперт.



Больше всего осадков выпало на подмосковной метеостанции в Новом Иерусалиме – 56 миллиметров или 81% от месячной нормы. При этом в ближайшие дни в регионе будет преобладать облачная погода и вместе с этим ожидаются небольшие дожди.

"И окончательно потускнеют краски золотой осени", – резюмировала Позднякова.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявлял, что погода в России переходит в зимний режим, так как в стране не осталось регионов, где было бы тепло. Только в Крыму и Краснодарском крае после полудня столбики термометров поднимаются к 16–18 градусам. В связи с этим метеоролог заявил о наступлении периода предзимья, который, как правило, приходит в середине октября и продолжается до 15–20 декабря.

