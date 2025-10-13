Температура вернется в климатическую норму в Москве 17 октября

Фото: ТАСС/Олег Елков

Температура в Москве вернется в климатическую норму в пятницу, 17 октября, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

Он рассказал, что во вторник, 14 октября, температура останется в пределах 4–6 градусов, что на 4–5 градусов ниже нормы. Такая же погода ожидается и в среду, 15 октября, а в четверг, 16 октября, на короткое время прекратятся осадки и вернутся ночные заморозки. Днем столбик термометра по-прежнему будет на отметке 4–6 градусов.

"В пятницу на север Европейской России выйдет очередной циклон, который накроет столицу своим теплым сектором. Он вновь затянет небо плотными облаками, принесет новую порцию дождей, что убережет регион от ночных заморозков и повысит дневную температуру до 8–10 градусов, возвращая ее в климатическое русло", – пояснил Леус.

В субботу, 18 октября, управление погодой "перейдет" к следующему циклоническому вихру, который приближается с запада. Он приведет к сохранению плотных облаков, а также к продолжению дождей и удержанию температуры в указанных пределах. Будет на градус выше средних показателей.

"И только в воскресенье (19 октября. – Прим. ред.) среди капель дождя вновь появятся снежинки, а температура поползет вниз", – добавил синоптик.

Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов рассказал, что в Московском регионе ожидаются заморозки во второй половине недели.

Эксперт уточнил, что устойчивого снежного покрова в ближайшее время ждать не стоит – он сформируется не раньше второй половины ноября. В настоящее время в Московском регионе наблюдается период дождей, который точно сохранится до 16 октября.

