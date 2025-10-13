13 октября, 09:33Общество
Холодная и ненастная погода ожидается в Москве всю неделю
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Холодная и ненастная погода ожидается в Москве на этой неделе. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.
По прогнозам синоптика, 13 октября в столице выпадет около 25% от месячной нормы осадков. В связи с этим метеоролог призвал горожан одеваться теплее, а также не забывать брать с собой зонты. Тишковец заявил, что температурный фон вернется к норме только к выходным.
Эксперт также рассказал, что 13-го числа в Москве повысится атмосферное давление до 739 миллиметров ртутного столба.
"Возможны слабые магнитные бури", – предупредил Тишковец.
13 октября в Москве ожидается не только дождь, но и мокрый снег. В связи с этим водителей попросили отложить поездки на личном транспорте и пересесть на общественный транспорт.
Автомобилистов также призвали не отвлекаться на телефон во время движения, избегать резких маневров и заранее снижать скорость перед пешеходными переходами.
