Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье из-за дождя со снегом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности из-за прогнозируемого дождя с первым мокрым снегом, об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Предупреждение действует с 21:00 12 октября и продлится до 09:00 13 октября. Отмечается, что ночью и утром 13 октября ожидаются осадки, местами сильные, в виде дождя и мокрого снега в отдельных районах.

Ранее сообщалось, что в ночь на 12-е число в столичном регионе может выпасть от 8 до 13 миллиметров осадков. Столбик термометра опустится в Москве до 3–5 градусов, а в Подмосковье – до 0–5 градусов.

По данным синоптиков, 13 октября, кроме мокрого снега, будет идти умеренный дождь. В ГУ МЧС России по Москве попросили жителей столичного региона быть внимательнее на улице. Водителей призвали снижать скорость и увеличивать дистанцию от впереди следующих транспортных средств, а также избегать резких маневров.

