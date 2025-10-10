Синоптик Тишковец: вероятность 25-градусных морозов в Москве не превышает 14%

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Вероятность 25-градусных морозов зимой 2025–2026 годов в Москве оценивается в 14%, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.

Синоптик сослался на долгосрочные прогнозы своих коллег, согласно которым ближайший холодный сезон в стране, за исключением отдельных регионов, с вероятностью 70% будет на 1–4 градуса теплее климатической нормы.

Тишковец отметил, что метеорологическая зима в Москве начнется во второй половине ноября, когда установится устойчивый снежный покров. Ожидается, что высота снега в конце осени – начале декабря составит 3–8 сантиметров, а в первый месяц зимы увеличится до 10–20.

Прогноз на предстоящую зиму в мегаполисе относительно мягкий, продолжил синоптик, заверив, что сильных морозов не ожидается. В частности, ночная температура будет колебаться от минус 8 до минус 13 градусов, а дневная – в диапазоне от минус 2 до минус 7.

Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер спрогнозировал аномально холодную зиму в России и Европе впервые за 20 лет. По его словам, температура может опуститься до минус 25 градусов.

Кроме того, он обратил внимание, что анализ последних 100–150 лет говорит о том, что наступление холодной зимы никак не зависит от предыдущей. Зимний период предшествующего года может быть очень теплым и даже бесснежным.