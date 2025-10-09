09 октября, 17:54Общество
Первый снег выпадет в Москве 14–15 октября
Фото: Агентство "Москва"/Тихонова Пелагия
Первый снег в Москве ожидается 14–15 октября, сообщил в телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
Синоптик напомнил, что 14 октября по народному календарю будет отмечаться православный праздник Покров, а на 16 октября в XXI веке приходится средняя дата выпадения первого снега в столице.
"Так что не исключено, а наши прогнозы это подтверждают, что во вторник – среду (14–15 октября 2025 года. – Прим. ред.), когда днем температура воздуха окажется в пределах 5–7 градусов тепла, среди капель дождя в столичном регионе появятся и первые снежинки", – написал специалист.
Он уточнил, что снежный покров при этом не сформируется. Более того, в начале следующей недели прогнозируется низкое атмосферное давление, которое будет на 10 единиц ниже нормы, добавил Леус.
Ранее сообщалось, что циклон "Барбара" принесет в Москву затяжные ливни. Дожди начнут усиливаться с 10 октября, также понизится температура: к 13-му числу столбики термометров днем будут показывать до 8 градусов. В период действия циклона в столице выпадет почти 50% октябрьской нормы осадков.
Однако позже синоптик Татьяна Позднякова назвала данный циклон выдумкой зарубежных информационных центров. Она обратила внимание, что всемирная метеорологическая организация не присваивает имена циклонам общего типа.
