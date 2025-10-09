Синоптик Позднякова: циклон "Барбара" – выдумка зарубежных СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Циклон "Барбара" является выдумкой зарубежных информационных центров. Об этом заявила Life.ru ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

Синоптик пояснила, что всемирная метеорологическая организация не присваивает имена циклонам общего типа.

"Этот циклонический вихрь действительно есть, и он продолжит движение в нашу сторону, однако называть его так не рекомендуется. Не стоит поддаваться на уловки западных СМИ, которые используют такие имена в коммерческих целях", – сказала эксперт.

По словам Поздняковой, южный циклон сформировался над Балканами. Сейчас он выходит на территорию Крыма. По мере продвижения вглубь России атмосферные фронты будут оказывать влияние на погоду на всей европейской части страны.

Согласно прогнозам синоптика, уже в воскресенье, 12 октября, ветер начнет менять направление на западный и северо-западный, а температура начнет понижаться. Ожидается, что в Москве минимальная температура вечером составит примерно 5–7 градусов, а днем – 8–10 градусов.

Самым сложным в погодном плане станет понедельник, 13 октября, так как в этот день прогнозируются частые дожди и понижение температуры. На следующий день, 14 октября, температура опустится днем до 2–7 градусов тепла.

Кроме того, за все выходные и понедельник может выпасть около 20–25 миллиметров осадков.

Ранее сообщалось, что циклон принесет в Москву затяжные ливни. Слабые дожди ожидаются в городе уже вечером в четверг, 9 октября. С пятницы, 10 октября, ливни начнут усиливаться. К 13-му числу столбики термометров днем будут показывать до 8 градусов. Циклон уже был замечен в Румынии. В Бухаресте за двое суток выпало 53 миллиметра осадков, а на Балканах прошли сильные снегопады.