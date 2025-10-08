Утренние заморозки вернутся в Москву через неделю

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Утренние заморозки вернутся в Москву примерно через неделю. Такой прогноз дал руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов в беседе с RT.

В настоящее время, по словам эксперта, установлению минусовой температуры мешает большая облачность. Ожидать похолодания можно будет только в середине месяца.

Синоптик добавил, что теплая погода с туманами продлится в Москве до пятницы, 10 октября. В этот день произойдет слияние двух фронтальных зон с северо-запада и юго-востока, что вызовет дожди. Тем не менее осадки помогут избавиться от туманов в городе.

"То есть до четверга туманы, в пятницу и субботу – дожди, в воскресенье ожидаем дожди и похолодание", – пояснил Шувалов.

Специалист добавил, что дневная температура с 10–13 градусов, прогнозируемых вплоть до 11 октября, опустятся до 6–8 градусов 12-го числа.

Уже с понедельника, 13 октября, мегаполис накроют интенсивные осадки и похолодание. Дневная температура будет варьироваться между 5 и 8 градусами, а ночные значения не превысят 2–4 градусов.

Первый снег в столице может выпасть 30–31 октября. Синоптики отмечали, что вероятность такого прогноза велика. Кроме того, установленные сроки являются датами, когда устанавливается временный снежный покров.