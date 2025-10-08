Температура в Москве всю неделю будет на 3,5 градуса выше нормы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Температура, на 3,5 градуса превышающая климатические нормы, ожидается в Москве на текущей неделе, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.

"Дневные температуры в течение всех рабочих дней недели составят плюс 12–13 градусов. <...> Можно считать, что в Москву вернулась сентябрьская погода", – отметил синоптик.

Из-за низкого давления в столице будет облачно и возможен небольшой дождь, предупредил он, добавив, что сильных осадков, однако, не ожидается. За всю неделю выпадет от 4 до 10 миллиметров.

К выходным над столицей установится ложбина низкого давления, которая распространится на центр европейской части России, продолжил Вильфанд. Это приведет к умеренным дождям в субботу и воскресенье, 11 и 12 октября.

Интенсивные осадки и похолодание накроют мегаполис с 13 октября. Дневная температура будет варьироваться между 5 и 8 градусами.

"Начиная с понедельника рассчитывать на то, что температура в Москве приблизится к 10-градусной отметке, не приходится. <...> Теплые деньки пройдут", – подчеркнул эксперт.

По его словам, на похолодание повлияет положение Москвы в холодной части антициклона, в связи с чем в темное время суток столбики термометров не превысят 2–4 градусов. Более того, в центре европейской части страны возможны заморозки, предупредил Вильфанд.

В свою очередь, в столичном Дептрансе указали, что утром в среду, 8 октября, на город опустился туман, который может ухудшить видимость до 200–700 метров. Водителям рекомендуется быть внимательными на дороге, соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим.

К вечеру могут возникнуть заторы в центральной части города, на Третьем транспортном кольце (ТТК) и Московской кольцевой автодороге (МКАД). В связи с этим автовладельцев призвали заблаговременно планировать свои маршруты.

Температура воздуха в пределах от 13 до 15 градусов прогнозируется в Москве днем 8 октября, а в Подмосковье – от 10 до 15 градусов. Также в столичный регион придет слабый ветер, а атмосферное давление установится на отметке в 754 миллиметра ртутного столба.

Первый снег в столице может выпасть 30–31 октября, предупреждала ранее синоптик Татьяна Позднякова. Она отметила высокую вероятность такого прогноза и уточнила, что это климатические сроки для установления временного снежного покрова.