Синоптик Леус: переход осени в фазу предзимья в Москве не ожидается в ближайшие недели

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В ближайшее время перехода осени в фазу предзимья в Москве не ожидается, сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По словам метеоролога, температурный фон в предстоящие 10 дней будет оставаться на 1–3 градуса выше климатической нормы. Это означает, что москвичей ждет сохранение комфортной осенней погоды без возвращения заморозков и перехода осадков в смешанную фазу.

На этой неделе в Москве ожидается теплая, но сырая погода. По словам синоптика Татьяны Поздняковой, до 12 октября ночная температура будет составлять 8–10 градусов, а днем она будет подниматься до 12–14 градусов.

Большую часть времени Москва продолжит находиться в теплом секторе атлантического циклона с преобладанием юго-восточного ветра. При этом велика вероятность моросящих дождей, однако сумма осадков за всю неделю составит не более 5 миллиметров.