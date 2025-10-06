Желтый уровень опасности из-за тумана объявлен в Москве в ночь на 7 октября

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Желтый уровень погодной опасности в связи с туманом объявлен в Москве с 21:00 6 октября до 09:00 7 октября. Предупреждение опубликовано на сайте Гидрометцентра РФ.

В некоторых районах города прогнозируется ухудшение видимости до 200–780 метров. Аналогичное предупреждение распространяется и на Московскую область.

В свою очередь, синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин в беседе с RT спрогнозировал пасмурную погоду и туманы в мегаполисе на текущей неделе.

По словам специалиста, в столичном регионе установится однородная воздушная масса, из-за чего и будет преобладать пасмурная погода.

"В отдельные дни можно ожидать небольшие дожди. Но и прояснения тоже будут", – отметил он.

Ильин уточнил, что туманы станут довольно частым явлением на этой неделе. При этом столбики термометров поднимутся до 10–14 градусов днем, а ночью риск заморозков отсутствует, поскольку температура будет держаться в диапазоне от 4 до 8 градусов.

Атмосферное давление же на протяжении недели будет колебаться в пределах 750–755 миллиметров ртутного столба, заключил метеоролог.

В понедельник, 6 октября, москвичей ожидает 12–14 градусов тепла, а жителей Подмосковья – 9–14. Вместе с тем неделя началась с переменной облачности и небольшого дождя.

В связи с этим водителей призвали не отвлекаться на телефон во время управления машиной, избегать резких маневров и заранее снижать скорость перед пешеходными переходами. Жителям и гостям города стоит использовать городской транспорт для поездок.