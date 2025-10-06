До 14 градусов и небольшой дождь ожидаются в Москве 6 октября

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Температура воздуха в Москве в понедельник, 6 октября, составит 12–14 градусов, сообщает Гидрометцентр России.

В столице ожидаются переменная облачность и небольшой дождь. В Подмосковье воздух прогреется до 9–14 градусов, в некоторых районах возможны осадки.

Вместе с тем на территории области будет дуть южный, скорость которого составит 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление достигнет 747 миллиметров ртутного столба.

Также о дожде в столице 6 октября москвичей предупредил Центр организации дорожного движения (ЦОДД). Водителям рекомендовали не отвлекаться на телефон во время управления машиной, избегать резких маневров, заранее снижать скорость перед пешеходными переходами и, по возможности, использовать городской транспорт для поездок по городу.

Кроме того, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в Москве до конца года прогнозируется увеличение числа резких изменений погоды. Синоптик напомнил, что погода в Подмосковье оставалась теплой в течение первых 22 дней сентября, а затем резко похолодало и наступил отопительный период. Последний начался на 10 дней раньше, чем обычно.