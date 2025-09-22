Количество осадков зимой в России вырастет в течение десятилетия

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Количество осадков будет расти зимой в России в течение десятилетия. Об этом сообщил Москве 24 директор Института физики атмосферы имени А. М. Обухова РАН, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов.

Он отметил, что количество осадков зимой в России вырастет не сильно, но тенденция на их увеличение все же присутствует. При этом климатолог заявил, что сейчас нельзя говорить о том, сколько снега выпадет в этом году.

Кроме того, Семенов обратил внимание и на другую тенденцию. В частности, по его словам, зима за последние 40 лет потеплела на 3–3,5 градуса. В связи с этим он предположил, что в последующие десятилетия зима будет еще теплее. Однако эксперт не смог рассказать, какой она будет в этом году.

"Очень сильные вариации от года к году, все зависит от случайных и естественных колебаний", – указал климатолог.

По прогнозам синоптиков, первый снег выпадет в Московском регионе в начале октября. При этом снегопад в середине сентября уже наблюдали жители Якутии, Республики Тыва и Красноярского края.

В конце текущего месяца снег может выпасть в европейской части России и некоторых регионах Северо-Западного федерального округа.

