Первый снег в Москве может выпасть уже в начале октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Жителей Московского региона первый снег ожидает уже в начале октября. Об этом рассказал синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".

Метеоролог напомнил, что снегопад в середине сентября уже наблюдали жители Якутии, Республики Тыва и Красноярского края. В свою очередь, в конце текущего месяца снег может выпасть в европейской части России и некоторых регионах Северо-Западного федерального округа.

"Если конкретнее, то в Мурманской области, в Ненецком автономном округе и на севере Коми мокрый снег можно увидеть уже в конце сентября. До Московской области эти осадки не дойдут", – уточнил Ильин.

Тем не менее, несмотря на теплое начало осени, вероятность появления снега в Подмосковье в следующем месяце сохраняется, предупредил он. Это будет возможно, если в первой декаде октября воздушные массы продолжат перемещаться с севера на юг.

В середине текущей недели в Москве ожидается дождливая погода. Осадки будут идти с кратковременными перерывами до воскресенья, 21 сентября. Температура не поднимется выше 15 градусов, а в последний день недели похолодает до 9 градусов.

Синоптики отмечают, что столичным автомобилистам можно будет сменить резину на зимнюю, когда среднесуточная температура воздуха опустится ниже 5 градусов. Такой температурный режим обычно приходится на стык октября и ноября.