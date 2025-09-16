Вильфанд: необычно, что в Москве первую половину сентября не было осадков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд назвал необычным то, что в Москве в первой половине сентября не наблюдалось осадков. Его слова передает РИА Новости.

Однако синоптик уточнил, что благодаря большому количеству осадков в июле и августе почва была достаточно увлажнена. В связи с этим посевные работы сейчас проводятся в штатном режиме в центре Европейской России.

При этом, по словам метеоролога, с конца недели в Москве прогнозируется облачная погода. В частности, днем во вторник и среду, 16 и 17 сентября, в центре Европейской России воздух прогреется до 21–23 градусов. Однако с четверга, 18-го числа, в столице похолодает до 16–18 градусов.

"В последний рабочий день, в пятницу (19 сентября. – Прим. ред.), температура будет 16–17 градусов, в субботу, воскресенье (20 и 21 сентября. – Прим. ред.) – такие же температуры, местами небольшой дождь", – предупредил Вильфанд.

Он добавил, что из-за облачности температура ночью повысится. В частности, если в ночь на 16 сентября в Москве прогнозируется 8–10 градусов, то в выходные – 10–12 градусов.

При этом в столице из-за риска возникновения возгораний объявлен желтый уровень погодной опасности. В некоторых районах пожароопасность вырастет до четвертого класса. Предупреждение будет действовать до 23:00 18-го числа.

