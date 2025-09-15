Дождливая погода придет в Москву в середине недели

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Дождливая погода ожидается в Москве в середине недели. Об этом сообщает RT со ссылкой на синоптика прогностического центра "Метео" Александра Ильина.

По его прогнозам, до среды, 17 сентября, в столице ожидаются переменная облачность и солнце. Он уточнил, что воздух до этого времени будет прогреваться до 22 градусов. Однако после в Москву придет атмосферный фронт, из-за которого в городе будут наблюдаться дожди.

Осадки будут идти с кратковременными перерывами до воскресенья, 21 сентября. Температура в период с 18-го по 20-е число не поднимется выше 15 градусов, а в последний день недели похолодает до 9 градусов. При этом атмосферное давление к 20 сентября упадет с 756 до 738 миллиметров ртутного столба.

"Что касается ночных температур, чем холоднее будут дни, тем теплее будут становиться ночи. Если в начале недели будет 6–11 градусов, то после прохождения атмосферного фронта ночная температура будет находиться в коридоре 7–12 градусов", – заключил Ильин.

Аналогичный прогноз погоды озвучила Агентству "Москва" ведущий специалист информагентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова. По ее словам, в первой половине этой недели в Москве ожидается теплая и сухая погода. Ночью температура не поднимется выше 10 градусов, а по области – выше 11.

"Дневная температура во вторник (16 сентября. – Прим. ред.) – 20–22 градуса, в среду (17 сентября. – Прим. ред.) в Москве – 19–21 градус, по региону одинаково – 18–23 градуса", – уточнила Позднякова.

С четверга, 18 сентября, погоду будет определять атлантический циклон, поэтому возможны небольшие дожди. Минимальная температура ночью в Москве составит 8–10 градусов, а в Подмосковье – 5–10. Днем из-за большого количества облаков в городе похолодает до 20 градусов, а в области – до 21. При этом в пятницу и субботу, 19 и 20 сентября, столбик термометра может максимально подняться до 19 градусов.

"Но пока еще сохранится южное направление ветра, то есть мы пока останемся в теплом секторе, но уже атлантического циклона", – подытожила Позднякова.

Несмотря на это, из-за риска возникновения возгораний в Москве до 23:00 18-го числа объявлен желтый уровень погодной опасности. В частности, в некоторых районах столицы пожароопасность вырастет до четвертого класса.

В свою очередь, в Подмосковье до 04:00 16 сентября действует оранжевый уровень погодной опасности. Это связано с заморозками, которые будут наблюдаться в некоторых районах области в ночное и утреннее время. Температура воздуха может опуститься до минус 1 градуса.

