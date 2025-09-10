Первые сентябрьские дожди могут пройти в Москве только во второй половине месяца

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Первые сентябрьские дожди в столице могут пройти только во второй половине месяца, рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в своем телеграм-канале.

Синоптик отметила, что с первых чисел сентября погоду в городе формирует антициклон, влияние которого продлится до середины месяца.

"До 17 сентября погода будет сухой, средняя суточная температура воздуха превысит норму на 3–4 градуса. А смена процесса, вызванная атлантическим циклоном, произойдет 17 сентября. И этот день станет первым дождливым в текущем месяце", – поделилась Позднякова.

В свою очередь, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в среду и четверг, 10 и 11 сентября, в Москве ожидается 20–22 градуса.

"С пятницы до воскресенья (с 12 до 14 сентября. – Прим. ред.) – 19–21. Небо ясное, голубое, много солнца днем, лунные и звездные ночи. И никаких дождей. Такая погода на 3–4 градуса теплее климатической нормы", – рассказал синоптик радиостанции "Комсомольская правда".

Ранее стало известно, что снежный покров в столице начнет формироваться ближе к концу ноября. Синоптик Евгений Тишковец пояснил, что метеорологическая осень продержится в городе как минимум до середины ноября. Затем среднесуточная температура окажется ниже 0, а выпадающие осадки станут твердыми.