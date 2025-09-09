Заморозки прогнозируются в 9 регионах России в ближайшее время

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Ночные заморозки ожидаются в ближайшие дни в 9 регионах России, заявил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам специалиста, в Башкирии и Оренбургской области 10 и 11 сентября ночью ожидаются заморозки до минус 2 градусов. До минус 1 градуса будет в Пермском крае.

"Кроме того, на Урале, в Челябинской, Курганской областях – тоже заморозки до минус 2 (градусов. – Прим. ред.)", – указал синоптик.

Он отметил, что в Томской области ожидаются заморозки до минус 1 градуса, на юге Краснодарского края, в Тыве и Иркутской области температура по ночам может опускаться до минус 3–5 градусов.

В Москве снежный покров начнет формироваться ближе к концу ноября, рассказал ранее метеоролог Евгений Тишковец. Он пояснил, что метеорологическая осень продержится в городе как минимум до середины ноября. Затем среднесуточная температура окажется ниже 0, а выпадающие осадки станут твердыми.