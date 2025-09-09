Синоптик Тишковец: в Москве снежный покров начнет формироваться к концу ноября

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В Москве снежный покров начнет формироваться к концу ноября, заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в беседе с Москвой 24.

По его словам, в последнем месяце осени среднемесячная норма температуры превысит многолетние значения на 3 градуса. При этом количество осадков ожидается на уровне нормы.

"Метеорологическая осень продержится как минимум до середины ноября, после чего среднесуточная температура воздуха устойчиво окажется ниже нуля, осадки станут выпадать преимущественно в твердой фазе", – отметил синоптик.

Вместе с тем он спрогнозировал начало декабрьской зимней погоды в соответствии с календарем. Этот месяц по температурным показателям будет близким к норме, а отсутствие дефицита в снегопадах и сугробах не предвидится.

При этом ранее Тишковец обратил внимание, что на следующей неделе в столице начнется ухудшение погодных условий. Бабье лето, по его словам, продлится в городе до выходных, 13–14 сентября, после чего станет немного прохладнее.

Ночи будут теплыми, с температурой от 7 до 10 градусов, а днем воздух прогреется до 18–21 градуса. Настоящая осень с холодными дождями и сентябрьскими температурами придет только в конце месяца, отметил синоптик.