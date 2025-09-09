Синоптик Тишковец спрогнозировал наступление отопительного сезона в Москве с 6 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Отопительный сезон, или "коммунальная" осень, может начаться в Москве 6 октября. Об этом Москве 24 рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец.

По его словам, в этот день среднесуточная температура в столице окажется ниже 8 градусов. Синоптик также уточнил, что в целом октябрь будет на 2 градуса теплее нормы с нормальным для середины осени количеством осадков.

Ранее Тишковец предупредил об ухудшении погодных условий, которое начнется в Москве на следующей неделе. Согласно прогнозу метеоролога, бабье лето продлится в столице до выходных, 13–14 сентября, после чего в городе станет немного прохладнее. В частности, ночи будут теплыми, с температурой от 7 до 10 градусов, а днем воздух прогреется до 18–21 градуса.

При этом настоящая осень с холодными дождями и сентябрьскими температурами придет только в конце месяца, отметил метеоролог.