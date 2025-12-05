Форма поиска по сайту

05 декабря, 10:16

Общество

Роспотребнадзор опроверг данные о тестировании прибывших из Чехии на гепатит

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Роспотребнадзор опроверг информацию о тестировании на гепатит россиян, прибывающих из Чехии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Федеральная служба ранее взяла под контроль сообщения о распространении гепатита А в Чехии. Однако телеграм-канал SHOT утверждал, что Роспотребнадзор начал проверять россиян, возвращающихся из этой страны, из-за вспышки желтухи.

"Информация, распространяемая в СМИ о том, что Роспотребнадзор начал тестировать россиян, прибывающих из Чехии, на гепатит, является недостоверной. Эти сведения не подтверждаются официальными сообщениями ведомства", – подчеркнули в пресс-службе.

Представители ведомства также пояснили, что сведения в пресс-релизе службы касались лишь самой ситуации с гепатитом А в Чехии, разработки учеными Роспотребнадзора быстрых тестов и того, что риски распространения вируса из этой страны крайне малы.

"Информация о применении этих тестов на границе для обследования въезжающих граждан не соответствует действительности", – добавили в Роспотребнадзоре.

Ранее федеральная служба опровергла появление в стране "необычного вируса", симптомы которого не похожи на стандартное проявление ОРВИ. В рамках постоянного мониторинга и эпиднадзора никаких нетипичных патогенов не обнаружено.

В пресс-службе ведомства также напомнили, что наиболее эффективной мерой защиты и профилактики гриппа является вакцинация. При этом ситуация с ростом заболеваемости находится на контроле Роспотребнадзора.

