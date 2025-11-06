В Минздраве РФ заявили, что негативный тренд распространения ВИЧ переломлен

Фото: depositphotos/AndrewLozovyi

Негативный тренд распространения ВИЧ в России переломлен, однако полную эпидемиологическую картину можно будет оценить по сведениям за год. Об этом заявил главный внештатный специалист по данной инфекции Минздрава Алексей Мазус.

В телеграм-канале Baza ранее появилась информация, что в нескольких российских регионах фиксируется рост заболеваемости ВИЧ. Уточнялось, что локальные вспышки отмечаются в Иркутской области, Республике Хакасия и Республике Коми.

"Выборка за пять месяцев носит не только исключительно промежуточный характер, но и не применяется в отношении медленных инфекцией. Именно поэтому глобальные и национальные службы эпидемического мониторинга используют годовые формы и сведения", – приводит слова Мазуса РИА Новости.

По его словам, общая ситуация демонстрирует значимый результат комплексных усилий в рамках реализации государственной стратегии. Результаты достигнуты на фоне активного внедрения научно обоснованных подходов.

Основным источником наблюдения за эпидемической ситуацией по ВИЧ-инфекции является Федеральный регистр лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека (ФРВИЧ). Его данные также формируются по итогам года.

Как пояснил Мазус, данные позволяют прогнозировать сохранение устойчивого тренда по снижению числа новых случаев ВИЧ-инфекции в стране, которое сегодня находится на историческом минимуме.

"В ряде субъектов динамика снижения числа новых случаев идет с опережением целевых показателей и значительно превышает среднероссийскую. В отдельных регионах показатели могут отличаться, однако это касается, как правило, территорий с небольшим количеством пациентов", – заключил специалист.

Ранее сообщалось, что за последние пять лет в России смертность от ВИЧ-инфекции снизилась на 19%. Глава Минздрава Михаил Мурашко назвал это хорошим показателем. По его словам, охват антиретровирусной терапией в стране составляет 90,5%.

В России наблюдается и тенденция к снижению смертности от туберкулеза. Показатель сократился более чем на 34%.