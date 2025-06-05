NC: ученые из Австралии приблизились к созданию лекарства от ВИЧ

Фото: 123RF/dragoscondrea

Ученые из Института инфекций и иммунитета имени Питера Доэрти в Мельбурне приблизились к созданию лекарства от ВИЧ. Об этом сообщает научный журнал Nature Communications.

Отмечается, что одной из ключевых проблем для исследователей, которые искали препарат, была способность вируса прятаться внутри лейкоцитов. Таким образом, в организме человека образовывались скрытые резервуары ВИЧ, которые не могла одолеть ни иммунная система, ни лекарства.

Однако австралийским ученым удалось найти способ выявления ВИЧ внутри лейкоцитов. С помощью новой технологии удастся заставить вирус "выйти из укрытия" внутри человеческих клеток.

По данным журнала, в основе метода лежит технология мРНК. Ученые показали, что при помощи специально разработанного крошечного жирового пузыря мРНК можно доставить в клетки, где скрывается вирус. Первый инструктирует вторые о необходимости обнаружения ВИЧ.

Ранее руководитель отдела эпидемиологии и профилактики СПИД ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский заявил, что в России около 1,2 миллиона человек живут с ВИЧ-инфекцией.

Он отметил, что в стране каждый год выявляется примерно 60 тысяч новых инфицированных. При этом в последние три года фиксируется тенденция к снижению новых выявленных зараженных.

