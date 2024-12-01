Эпидемиолог Покровский: около 1,2 млн россиян живут с ВИЧ-инфекцией

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В России около 1,2 миллиона человек живут с ВИЧ-инфекцией, заявил руководитель отдела эпидемиологии и профилактики СПИД ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.

Он отметил, что в стране каждый год выявляется примерно 60 тысяч новых инфицированных. При этом в последние три года фиксируется тенденция к снижению новых выявленных зараженных.

"За всю историю, начиная с первого случая, который был обнаружен в 1987 году, и по настоящее время, ВИЧ-инфекция обнаружена у 1,7 миллиона россиян", — цитирует эпидемиолога "Интерфакс".

На сегодняшний день примерно полумиллиона из них уже нет в живых. Отмечается, что наибольшее число заболеваний ВИЧ было зарегистрировано в 2016 году, тогда он был обнаружен у 90 тысяч человек.

Между тем глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что заболеваемость ВИЧ в России с 2016 года сократилась практически на 40% и достигла исторического минимума. Министр также отметил, что Россия ежегодно демонстрирует уменьшение количества новых случаев инфекции, поэтому стране удается сохранять лидирующие позиции в мире по охвату тестированием на ВИЧ.

В прошлом году его прошли 35% всего населения страны, а число новых случаев заболевания составило около 55 тысяч, что на 1,5% меньше аналогичного показателя предыдущего года.