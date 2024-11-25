Мурашко заявил о снижении заболеваемости ВИЧ в России почти на 40% с 2016 года

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Заболеваемость ВИЧ в России с 2016 года сократилась практически на 40% и достигла исторического минимума. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко, передает радиостанция "Комсомольская правда".

Министр также отметил, что Россия ежегодно демонстрирует уменьшение количества новых случаев инфекции, поэтому стране удается сохранять лидирующие позиции в мире по охвату тестированием на ВИЧ. В прошлом году его прошли 35% всего населения страны, а число новых случаев заболевания составило около 55 тысяч, что на 1,5% меньше аналогичного показателя предыдущего года.

Кроме того, Мурашко указал на расширение охвата антиретровирусной терапии: по информации Федерального регистра лиц, на конец прошлого года количество заболевших ВИЧ составило почти 90%, что на 6% больше, чем целевой показатель стратегии.

Ранее половина опрошенных россиян заявила, что боится заболеть чем-то серьезным. Наиболее опасными заболеваниями стали рак, диабет, ВИЧ, инфаркт, а также коронавирус, сердечно-сосудистая недостаточность и инсульт.

