Силы ПВО ликвидировали 11 украинских БПЛА над регионами РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные силы ПВО перехватили и сбили 11 украинских БПЛА над четырьмя регионами России за 6 часов, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Атака продолжалась 8 декабря с 17:00 до 23:00. В этот период силы ПВО сбили 5 дронов над территорией Ростовской области, 2 – в небе над Брянской областью, 2 – над Белгородской областью и 2 – над территорией Волгоградской области.

Ранее глава Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что в Тракторозаводском районе Волгограда произошло падение обломков БПЛА около жилых домов. По предварительной информации, в результате атаки никто из мирных жителей не пострадал.

На место ЧП работали пожарные и медицинские службы, а также сотрудники муниципального образования. Власти региона привели в готовность пункты временного размещения.