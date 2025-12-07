Форма поиска по сайту

07 декабря, 22:17

Политика

Нидерланды подняли в воздух истребители для перехвата неопознанного дрона

Фото: РИА Новости/Нина Падалко

Нидерланды экстренно подняли в воздух два истребителя F-35 для перехвата неопознанного дрона, находившегося в национальном воздушном пространстве без связи, сообщили в министерстве обороны страны.

В министерстве отметили, что два истребителя F-35 Королевских ВВС Нидерландов совершили утренний вылет 7 декабря для обнаружения неизвестного объекта в зоне ответственности страны.

Отмечается, что летательный аппарат находился на высоте, где требуется обязательное поддержание связи с диспетчерскими службами и работа транспондера, однако он не передавал никаких сигналов.

Объект был идентифицирован как беспилотник. Вскоре после этого он покинул воздушное пространство Нидерландов, и прямой угрозы не представлял.

Инцидент не привел к нарушениям в работе гражданской авиации. Истребители благополучно вернулись на авиабазу Волкел, расположенную на юге страны, заверили в министерстве.

Ранее сообщалось, что аэропорт Брюсселя на время прекращал работу после обнаружения в небе нескольких беспилотников. Аналогичные ограничения были введены в аэропорту Льежа. Как сообщало издание DH, местные жители заметили шесть дронов в районе бельгийской военной базы Кляйне-Брогель.

